15 Şubat 2021 Pazartesi 11:42 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 11:42

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'in 2. eşi Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy oynayacak. Diziye yeni dahil olan oyuncu hakkında araştırmalar sürerken, Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? sorusu da gündeme geldi. Kuruluş Osman dizisinde Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin ikinci eşi Malhun Hatun'u canlandıracak olan Yıldız Çağrı Atiksoy, daha önce Yedi Güzel Adam'da üstlendiği Zehra karakteriyle izleyenlerin beğenisini kazanmıştı.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?

Yıldız Çağrı Atiksoy; Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimini de tamamlamıştır. Kanal D ekranlarında yayına giren ve bir dönemin en çok izlenen dizi projeleri arasında yer alan Öyle Bir Geçer Zaman ki'de oynadığı Berrin Akarsu karakteriyle asıl büyük çıkışını yakalayıp geniş kitleler tarafından tanınırlık kazanmıştır.

TRT1 ekranlarının sevilen yapımlarından Yedi Güzel Adam'da üstlendiği Zehra karakteriyle tüm dikkatleri üzerinde toplayan Yıldız Çağrı Atiksoy, yine aynı kanalda dizi severlerin huzuruna geçen Şampiyon dizisinin oyuncu kadrosunda yer alarak Suna karakteriyle unutulmaz sahnelere imza atmıştır.

Şimdilerde Kuruluş Osman dizisi için sıkı bir hazırlık sürecinden geçen Yıldız Çağrı Atiksoy, Savaşçı dizi projesinde Aslı karakteriyle de oyunculuk kariyerinde önemli bir başarı elde etmiştir.

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY'UN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2017 Savaşçı Aslı Özkaynak Televizyon Dizisi

2015 Evli ve Öfkeli Mine Televizyon dizisi

2014-2015 Yedi Güzel Adam Zehra Televizyon dizisi

2013 Görüş Günü Kadınları Gülay Televizyon dizisi

2010 - 2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki Berrin Akarsu Taşer Televizyon dizisi

2009 Bahar Dalları Bahar Ziyadegil Televizyon dizisi

2008 Kayıp Prenses Defne Televizyon dizisi

2008 Gazi Leyla/Aslı Televizyon dizisi

2008 Miras İrem Film

2007 Yersiz Yurtsuz Hazal Şanoğulları Televizyon dizisi

2006 Ah İstanbul Ahu Televizyon dizisi

2006 Yağmurdan Sonra Işık Karuzo Televizyon dizisi

2005 Aşk Oyunu Gülşen/Ayşen Televizyon dizisi

2004 Büyük Buluşma 1.Sezon Bölüm Oyuncusu Televizyon dizisi

KURULUŞ OSMAN MALHUN HATUN KİMDİR?

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir.

Bazı eserlerde Şeyh Edebali'nin kızı olarak gösterilen Malhun Hatun aslında Anadolu Selçuklu veziri olan Ömer Abdülaziz Bey'dir.

Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Mal Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir. Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur. Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir.

Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterine Yıldız Çağrı Atiksoy hayat verecek.