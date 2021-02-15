15 Şubat 2021 Pazartesi 23:55 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 23:55

Yasak Elma dizisi 98. son bölümü ile Pazartesi akşamı izleyenleriyle buluştu. FOX Tv ekranlarında yayınlanan Yasak Elma 98. son bölümde; Ender, Hasan Ali'yi elindeki görüntülerle tehdit eder. "Ya bu görüntüleri polise veririm ya da benim istediklerimi verirsiniz" der. Hasan Ali ise anlaşmayı kabul eder. Ender görüntülere karşılık şirket hisselerini ister. İşte kaçıranlar için Yasak Elma 98.Bölüm İzleme linki ve yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor. Yasak Elma 98. son bölüm full izle!

YASAK ELMA 98. BÖLÜM FULL İZLE

FOX Tv ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Yasak Elma'nın oyuncu kadrosunda; Şevval Sam, Eda Ece, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay, Nesrin Cavadzade, Şafak Pekdemir, Melisa Doğu, Barış Aytaç, Can Nergis, Serkan Rutkay Ayıköz, Nilperi Şahinkaya ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu yer alıyor.

YASAK ELMA 98. BÖLÜM ÖZETİ

Yasak Elma 98. bölümde Hasan Ali'nin zehirlediği Şahika kurtulup, Hasan Ali'nin adamının denize ceset attığı görüntüleri kayda alır.

Şahika'nın yaptığı kusursuz plan, Hasan Ali'yi köşeye sıkıştırmaya yetecektir. Ender hisseleri geri alana kadar Şahika'nın bir süre daha saklanması gerekiyordur.

Ender, Şahika'yı öldürdüğünü sanan Hasan Ali'yi elindeki görüntüleri polise vermekle tehdit eder. Hasan Ali'den hisselerini isteyen Ender, hisselerin üzerinde şerh olması dolayısıyla onunla evlenmeyi teklif eder.

Ender ve Şahika, Hasan Ali'nin yaptıklarının intikamını almak için sadece hisseleri geri almakla kalmayacak, ona çok büyük bir ders vereceklerdir.

Hasan Ali, nikah masasında gelinin Ender olmadığını görünce şoke olur.

Aksiyonun hız kesmediği dizi Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!