Yasak Elma dizisinde ayrılık! Hangi oyuncu veda ediyor?

19 Şubat 2021 Cuma 11:27 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 11:27

FOX TV ekranlarında yayınlanan; Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Berk Oktay ve Nilperi Şahinkaya ile kadrosu yenilenen Yasak Elma dizisinde ayrılık yaşanacak. Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay'ın yer aldığı Yasak Elma pazartesi günleri ekrana geliyor. Peki Hangi oyuncu Yasak Elma dizisine veda ediyor? İşte detaylar...

Tv100'ün haberine göre FOX'un fenomen dizisi Yasak Elma pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Bu sezon Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Berk Oktay ve Nilperi Şahinkaya ile kadrosu yenilenen dizide bir ayrılık yaşanacak. Ekibe geçen yıl dahil olan Can Nergis Med Yapım imzalı diziden ayrılacak.

Yasak Elma dizisinde Mert karakterini canlandıran Can Nergis, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Arka Sokaklar' dizisinde de bir dönem rol aldı.

FOX Tv ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Yasak Elma'nın oyuncu kadrosunda; Şevval Sam, Eda Ece, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay, Nesrin Cavadzade, Şafak Pekdemir, Melisa Doğu, Barış Aytaç, Can Nergis, Serkan Rutkay Ayıköz, Nilperi Şahinkaya ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu yer alıyor.

Aksiyonun hız kesmediği dizi Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

CAN NERGİS KİMDİR?

Can Nergis, 27 Mayıs 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Can Nergis, üniversite eğitimi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

Bir süre sonra Uzak Doğu'ya gitmiş Çin ve Tayland'da modellik yapmış Tayland'da 8 yıl kalmış ve burada bir restoran açmıştır.

2011 yılında Türkiye'ye dönen Can Nergis, "Herşeye Rağmen" adlı dizi ile televizyon dünyasına adım attı. 2014 yılında 'Paşa Gönlüm' adlı dizide de boy gösteren genç oyuncu esas çıkışını Kanal D ekranlarının uzun soluklu fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'da canlandırdığı rolle yakaladı. Ünlü oyuncu son olarak 2018'de ekranlara gelen 'Börü' dizisinde rol aldı.