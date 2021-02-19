Masumiyet konusu nedir? Masumiyet dizi oyuncuları ve konusu

19 Şubat 2021 Cuma 11:48 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 11:48

Masumiyet dizisi ekranlara bomba gibi bir giriş yapacak. Diziden ilk tanıtımın gelmesiyle birlikte, FOX Tv'nin yeni dizidi Masumiyet konusu nedir? Masumiyet dizi oyuncuları kimler? gibi soruların cevapları merak edildi. Başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'ın oynayacağı dizi, oyuncularının yanı sıra konusuyla da dikkat çekiyor. İşte dizinin 1. bölümünden 2 tanıtım.

MASUMİYET 1. BÖLÜM FRAGMANLARI









Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömür Atay'ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı "Masumiyet" dizisinin merakla beklenen ilk görüntüleri izleyiciyle buluştu.

MASUMİYET DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır gibi birbirinden sevilen oyuncular paylaşırken onlara Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Öztürk Gidişli, Kimya Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu, Adin Külçe, Almina Günaydın ve Rüçhan Çalışkur gibi başarılı isimler de eşlik ediyor.

Güçlü kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle merakla beklenen dizide Hülya Avşar, canlandıracağı Hale Ilgaz karakteriyle çok konuşulacak. Çocuklarına, özellikle oğluna düşkün bir anne olan Hale Ilgaz, kibirli ve kusursuz cemiyet kadını görüntüsüyle çok konuşulacak. Avşar'ın dizide oğlu İlker'e Serkay Tütüncü, eşi İsmail Ilgaz'a ise Ertuğrul Postoğlu hayat veriyor.

MASUMİYET KONUSU NEDİR?

İddialı oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren dizide; Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir.

Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur.

"Gerçek ardında iz bırakır!"

Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

İddialı oyuncu kadrosuyla kendinden söz ettiren dizinin merakla beklenen afişi görücüye çıktı.

MASUMİYET DİZİSİ NE ZAMAN?

Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömür Atay'ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı 'Masumiyet' dizisi, 24 Şubat Çarşamba ilk bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.