01 Mart 2021 Pazartesi 11:29 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 11:29

Ali İl, Sadakatsiz kadrosuna dahil oluyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz, oyuncularına bir yenisini ekledi. En son Cemal Hünal'ın katıldığı diziye, ünlü oyuncu Ali İl transfer oldu. Kısa sürede reyting rekorları kıran dizi, kadrosuna Ali İl'i dahil ederek Melih karakteri ile yeni olaylara sahne olacak. Peki Sadakatsiz Melih kimdir?

Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz, kadrosuna ünlü oyuncu Ali İl'i de dahil etti.

Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrollerini paylaştığı Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz, kadrosuna Cemal Hünal'ın ardından ünlü oyuncu Ali İl de transfer oldu.

MELİH KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi önemli oyuncuların yer aldığı iddialı yapım, Cemal Hünal'ın ardından ünlü oyuncu Ali İl'i kadrosuna dahil etti.

SADAKATSİZ MELİH KİMDİR?

En son "Mucize Doktor" dizisi ile izleyici karşısına çıkan İl, Sadakatsiz'de Melih karakterine hayat verecek. Sadakatsiz Melih karakterinin nasıl biri olacağına dair herhangi bir bilg, bulunmuyor.

Sadakatsiz dizisi her hafta Çarşamba akşamı saat 20:00'da Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

ALİ İL KİMDİR?

1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ali İl, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine 2002 yılında adım atan ünlü oyuncu, Küçük Kadınlar dizisi şöhret basamaklarını tırmanmaya başladı.

Rol aldığı diziler

Sadakatsiz : Melih

Mucize Doktor - 2021 : Celal (Konuk oyuncu)

Aşk 101 : Tuncay

Savaşçı : Murat Kopuz

Ver Elini Aşk - Kaan Tuğlu

Poyraz Karayel - Sadrettin Umman

Böyle Bitmesin - Atilla

Seni Bana Yazmışlar : Barış Yöş - Mehmet

Küçük Kadınlar : Hakan Arslan - Ali

Aşk Bir Yalan : Feride Kaytan - Sinan

Seher Vakti : Çağatay Tosun

Ihlamurlar Altında : Aydın Bulut - Kerem

Kırık Kanatlar : Temel Gürsu -

Türkü Filmi : Erbay Gül

Sırlar Dünyası/Kapısı : Taner Tunç

Filmografisi

Bebek Geliyorum Demez : Hakan Cigaoğlu

Poyraz Karayel: Küresel Sermaye : Osman Taşçı

Press : Sedat Yılmaz

Adını Sen Koy : Tuna Kiremitci

Başka Semtin Çocukları : Aydın Bulut