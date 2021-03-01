Hekimoğlu dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu kadroya katıldı

01 Mart 2021 Pazartesi 10:49 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 10:49

Kanal D'nin beğeniyle izlenen dizisi Hekimoğlu'nun Salı akşamı yayınlanacak 39. bölümünde Sevtap Özaltun, konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak. Pei Sevtap Özaltun kimdir? İşte konu ile ilgili detaylı bilgi.

Özaltun dizide, Valide Atik Hastanesi'nin pediatri bölümünde yeni işe başlayan deneyimli "Sevda hemşire" karakterini canlandıracak. Mütevazi, neşeli ve sevecen kişiliğiyle kısa zamanda herkesin kalbini çalan Sevda hemşirenin Ateş Hekimoğlu ile durumu ise herkesi çok şaşırtacak.

Sevda hemşirenin büyük sırrı ne? Hekimoğlu, Orhan, Mehmet Ali ve Sevda hemşire arasında neler olacak?

Yapımcılığını Ojo Pictures'ın üstlendiği Hekimoğlu, yeni bölümü ile Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

SEVTAP ÖZALTIN KİMDİR?

Sevtap Özaltun,1984 tarihinde Artvin'de doğmuştur. 2001 yılında Bakırköy Basat Sanatçılar Derneği'nde Tiyatroyla tanıştı. 2009 yılında İstanbulHaliç Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra 2 yıl çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Sonra da Atv'de yayınlanan "Canım Ailem" dizisinde oynadı. Ayrıca Turkcell, Bebelac, Yapı Kredi ve Sakız reklamlarında oynadı.

2010 yılında Beren Saat'in başrolde oynadığıFatmagül'ün Suçu Ne? Adlı dizide Asu karakterini canlandırmıştır.

2012 yılında "Oyun Sandalı" Tiyatro ekibini kurdu. 2012-2013 sezonunda senaryo ve yönetmenliğini de üstlendiği "Hayyam" oyunuyla seyirci karşısına çıktı.

İstanbul Yeni Sahne'de oyunculuk yaptı.

Sevtap Özaltun, 2014 yılında, başrollerinde Uğur Polat, Şebnem Bozoklu,Erkan Kolçak Köstendil, Kaan Yıldırım'ın oynadığı "Ulan İstanbul" adlı dizide oynamaktadır.

Sevtap Özaltun, 2014 Aralık ayında "Yağmur-Kıyamet Çiçeği" adlı sinema filminde Altan Erkekli, Engin Hepileri, Hüseyin Avni Danyal, Erkan Kolçak Köstendil, Settar Tanrıöğen ile beraber rol aldı.

Tiyatro :

2012-2013 - Hayyam - "Oyun Sandalı" Tiyatro ekibiyle

Filmleri ve Dizileri :

2008 - 2010 - Canım Ailem (TV Dizisi)

2010 - Fatmagül'ün Suçu Ne? (TV Dizisi)

2011 - Devrimden Sonra (Sinema Filmi)

2013 - A.Ş.K. (TV Dizisi)

2014 - Kıyamet Çiceği

2014 - Ulan İstanbul (TV Dizisi)

2014 - Yağmur-Kıyamet Çiçeği (Sinema Filmi)