28 Şubat 2021 Pazar 13:25 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 13:25

Son Yaz dizisi için final iddiaları gündeme geldi. Dizinin istenilen reytingleri elde edememesi sonucunda Son Yaz dizisi için final kararı verildiği iddia edildi. FOX TV'nin başarılı yapımlarından olan Son Yaz dizisi, henüz 9 bölüm yayınlanmış olmasına rağmen, Cuma reytinglerinde AB grubunda 3. sırada yer alsa da Totalde ilk 10 yapım arasına giremedi. Peki Son Yaz final mi yapacak?

SON YAZ FİNAL Mİ YAPACAK?

Reyting sonuçlarına kurban giden dizilerden biri de aslında severek izlenen ve başarılı oyuncuların da yer aldığı Son Yaz dizisi oldu.

Akgün son bölümde Savcı Selim Kara'yı Halil Sadi'nin adamları tarafından aracın altında kalmaktan son anda iterek kurtarıyor ve araç Akgün'e çarpıyor. Akgün son olarak 'Hakkını helal et savcım' diyor. Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Son Yaz final kararı da güçlenmiş oldu.

Son Yaz dizisi için henüz kesn bir final kararı bulunmamakla birlikte, ilerleyen bölümlerde konunun kesinleşeceği öngörülüyor.

Başrollerinde Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan gibi oyuncuların yer aldığı Son Yaz dizisi henüz bu sezon FOX ekranlarında yayınlanmaya başlamıştı. İlk bölümü de baya ilgi görmüş ancak son bölümlerinde ise ilk bölümlerinde yakaladığı reytingleri yakalayamamış ve aşağı yöne doğru gerileme olmuştu.

AKGÜN ÖLECEK Mİ?

Ali Atay'ın Savcı Selim rolünü canlandırdığı Son Yaz'ın son bölüm finali sosyal medyaya da damga vurdu. Savcı Selim'i korumaya çalışan Akgün, kendisini arabanın önüne attı. Peki, Son Yaz dizisinde Akgün ölecek mi?

Başrollerinde; Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan'ın oynadığı Son Yaz dizisi 26 Şubat Cuma akşamı 9. bölümüyle ekrana geldi. Son Yaz'ın yayınlanan son bölümünde nefes kesen sahneler yaşandı.