27 Şubat 2021 Cumartesi 10:45 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 10:45

Cuma reyting sonuçları açıklandı. 26 Şubat 2021 reyting sonuçlarına göre dün en çok izlenen televizyon programı hangisi oldu? Dün akşam ekranlarda; Kırmızı Oda, Survivor 2021, Akıncı, Arka Sokaklar, Ramo, Seni Çok Bekledim, Son Yaz dizisi izleyenleriyle buluştu. Bu yapımlardan hangisinin daha fazla izlendiği, TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Cuma reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? İşte 26 Şubat 2021 reyting sonuçları...

Dün akşam Survivor 2021, Payitaht, Ramo, Kırmızı Oda, Arka Sokaklar, Seni Çok Bekledim, Son Yaz ve Akıncı yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

26 ŞUBATREYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Arka Sokaklar, ikinciliği Kırmızı Oda, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kırmızı Oda, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber, üçüncü sırada Son Yaz yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ARKA SOKAKLAR KANAL D

2 KIRMIZI ODA TV8

3 ESRA EROL'DA ATV

4 RAMO SHOW TV

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 ATV ANA HABER ATV

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 KIRMIZI ODA TV8

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 SON YAZ FOX

4 RAMO SHOW TV

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 ARKA SOKAKLAR KANAL D

7 ESRA EROL'DA ATV

8 SENI COK BEKLEDIM STAR TV

9 ATV ANA HABER ATV

10 HAVA DURUMU KANAL D