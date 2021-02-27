27 Şubat 2021 Cumartesi 13:03 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 13:03

Arka Sokaklar 579. bölümü ekranlara geldi. Kanal D'nin sevilen polisiye dizisi Arka Sokakların yayınlanan son bölümünde; Amcalakaplı Servet ülkeden kaçmak için geldiği limanda onu kötü bir sürpriz bekler. Aldıkları istihbarat ve takip ettikleri adamlar sayesinde limana operasyon düzenlerler. Servet kaçmanın hayalini yaşarken karşısında eli silahlı Rıza Babayı bulur. İşte, Arka Sokaklar 579. bölüm full izleme linki ve son bölümde yaşanan gelişmeler.

Arka Sokaklar 579. bölümde Mesut, Cemal'i vurulmuş olarak buluyor. Öte yandan Rıza Baba, ülkeden kaçmaya çalışan Servet Amca ile karşı karşıya kalıyor... İşte Arka Sokaklar 579. bölüm full izleme linki ve son bölüm özeti.

ARKA SOKAKLAR 579. BÖLÜM İZLE

Mesut, Cemal'i vurulmuş olarak buluyor!

İstihbarattan Ekrem yeniden ortaya çıkmış ve Mesut'u kendi işlerine alet etmeye başlamıştır. Bu durumdan dolayı Selin, Mesut'a serzenişlerde bulunur. Mesut, Ekrem ile operasyona giderken Cemal de onlara katılır. Operasyon sırasında Cemal ile Ekrem ortadan kaybolur. Çatışma yerine giden Mesut acı tablo ile karşı karşıya kalır. Cemal vurulmuş bir şekilde yerde yatmaktadır. Bu haber başta Ezgi olmak üzere herkesi şoke eder. Cemal'in akıbeti ise, merak konusudur.

Rıza Baba, ülkeden kaçmaya çalışan Servet Amca ile karşı karşıya kalıyor!

Servet, güvenli eve yerleştikten sonra ülkeden kaçmanın planlarını yapar. Adamlarıyla ufak bir tezgah düzenler. Hastaneye kaldırılma bahanesiyle ambulansla kaçırılır. Ülkeden kaçmak için geldiği limanda onu kötü bir sürpriz bekler. Rıza Baba ve ekip, Servet'in adamlarının ensesinden bir an bile ayrı kalmazlar. Aldıkları istihbarat ve takip ettikleri adamlar sayesinde limana operasyon düzenlerler. Servet kaçmanın hayalini yaşarken karşısında eli silahlı Rıza Babayı bulur.

Bu sırada Ali, cezaevinde zor zamanlar yaşamaktadır. Önceden içeri attığı bir mahkum onu rahatsız etmektedir. Dışarıda ise Pınar, biçare şekilde tahliye edilmesini beklemektedir. Üzücü haber savcıdan gelir. Eldeki deliller yeterli de olsa Ali cezaevinde yatmaya devam edecektir. Bu durum Rıza Baba ve ekibi çok öfkelendirir.

Rıza, Servet'in paralarını yakma hikayesinin az da olsa sevinciyle evine döner. Ekrem, Servet'i mit polislerine bırakır. İnterpol de Servet'in peşindedir ve İnterpol'ün Türkiye Temsilcisi Seda Komiser ekibimizin kapısını çalar. Seda ve Engin eskiden tanışmaktadır. Seda ile yeniden karşılaşmak sürpriz olur. Emniyete gelen Başak bu sürprizden hiç hoşlanmaz. Servet sahte bir kalp krizi numarasıyla ambulansla hastaneye götürülmek üzere yola çıkar. Ambulansın geçtiği yol güzergahında uygun bir yerde paralı asker Medar ve ekibi pusuya yatar. Çatışmada mit polisleri vurulur.

Servet karşısında Medar'ı görmekten mutludur. Bu yaşanan olaylardan sonra Rıza Baba önderliğinde ekibimiz hem Ali'yi kurtarmanın, hem Servet'i yeniden yakalamanın hem de büyük güç Medar'ın peşine düşerler. Ekrem de dolaylı olarak Medar'ın peşindedir ve Mesut'tan yardım ister. Selin ise bu durumdan rahatsızlık duyar. Medar ve ekibi korkunç bir infaz daha gerçekleştirir. Bu olayla birlikte Mesut, Cemal ve Ekrem güçlerini birleştirir. Cemal ve Ekrem adamların çaldıkları altın külçeleriyle buluşmalarını izlerler. Cemal, Medar'ın has adamı Eymen tarafından fark edilir ve deşifre olur. Çatışma başlar ve Cemal vurulur.

Ali, tek kişilik hücreden memur koğuşu denen başka bir yere alınmıştır. Memurlar koğuşunda da eski bir tanıdık Ali'yi beklemektedir. Selin'e saplantısı olduğunu bildiğimiz Halis, Ali'nin karşısındadır.