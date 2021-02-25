İSTANBUL 10°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2021 Perşembe / 13 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2237
  • EURO
    8,8363
  • ALTIN
    413.415
  • BIST100
    1486.78
  • Haberler
  • >
  • Dizi
  • >
  • Mucize Doktor 51. bölüm full izle! Mucize Doktor 51. son bölüm izle FOX Tv!
Dizi

Mucize Doktor 51. bölüm full izle! Mucize Doktor 51. son bölüm izle FOX Tv!

Mucize Doktor 51. bölüm FOX Tv'de izleyenleriyle buluştu. Bir hastanede yaşanan vakaların konu edildiği dizi, Perşembe akşamı izleyenleriyle buluştu. Mucize Doktor 51. son bölümde Nazlı ile Ali'nin barıştığını gören Ezo, Ali Vefa'nın kendisini bu yüzden başından savdığını anlayıp onlara karşı bilenir. Ezo, annesi Vuslat'tan Ali Vefa ve Nazlı'yı zora düşürecek bir şey ister. Vuslat, doktor ve asistanlardan ne isteyecek? İşte kaçıranlar için Mucize Doktor son bölüm FOX Tv izleme sayfası. Mucize Doktor 51. bölüm izle!

25 Şubat 2021 Perşembe 23:54 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 23:54
ABONE OL

Mucize Doktor 51. bölümü ile FOX Tv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. FOX TV'nin fenomen dizisi Mucize Doktor 51. son bölümde; Ali, Adil Hoca'sını kaybettiği için ölümüne mutsuz ama Nazlı'yla tekrar bir araya geldikleri için de bir o kadar mutludur ve bu iki zıt duygu arasında bocalamaktadır. Öte yandan hastaneye gelen bir hasta, bebekken annesinin karnında ikizini yemiştir. Ekip, bu vaka ile nasıl başa çıkacak? Mucize Doktor son bölüm ful izleme linki ve yeni bölüm fragmanı. Mucize Doktor 51. bölüm ful izle FOX Tv!

Mucize Doktor 51. bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

MUCİZE DOKTOR 51. BÖLÜM FULL İZLE

MUCİZE DOKTOR 51. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Başrolünü Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi 51. bölümüyle seyirci karşısına çıktı.

Ali, Adil Hoca'sını kaybettiği için ölümüne mutsuz ama Nazlı'yla tekrar bir araya geldikleri için de bir o kadar mutludur ve bu iki zıt duygu arasında bocalamaktadır.

Diğer taraftan Ali ve Nazlı'nın barıştıklarını öğrenen Ezo, annesinin de bastırmasıyla, Ali'yle ilgili kendi yüreğini arar. Aynısını Tanju'yla süratle yakınlaşan Beliz'le ilgili Ferman da yapar.

Ama sonunda yüreklerinin derininde gizli olanlar herkesi çok şaşırtacak ve Berhayat Kozoğlu Hastanesi bir kez daha büyük hesaplaşmalara şahit olacaktır.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.