24 Şubat 2021 Çarşamba 20:47 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 20:47

Kuruluş Osman 47. bölüm, izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Başrolünde Burak Özçivit'in rol aldığı Kuruluş Osman 47.bölümde Osman Bey'in "Bilirim, Şehit vereceğiz, bilirim öleceğiz lakin sancağımızı asla yere düşürmeyeceğiz!" sözü damga vurdu. Malhun Hatun'un Osman Bey'e olan ilgisi ve desteği ise Bala Hatun'u rahatsız eder. Malhun Hatun ve Bala Hatun arasında neler yaşanacak? İşte Kuruluş Osman 47. son bölüm izle tek parça ve son bölümde yaşananlar.

Kuruluş Osman 47. son bölümde Obaya yeni gelen Malhun Hatun, "Her güçlükle Osman bey baş edecekse siz ne diye varsınız Bala Hatun?" diyerek Bala'ya hesap sorar. Bala Hatun ise "Beyimin yükünü paylaşmayı senden öğrenecek değilim!" diyerek Malhun hatuna karşılık verir. İşte, kaçıranlar için Kuruluş Osman 47. bölüm full tek parça izleme sayfası.

KURULUŞ OSMAN 47. BÖLÜM FULL İZLE

Atv kanalının ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman 47. bölümünün bitmesinin ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. İşte Kuruluş Osman 47. son bölümde yaşananlar. ve 48. bölüm fragmanı...

KURULUŞ OSMAN 47. BÖLÜMDE OSMAN BEY BÜYÜK SAVAŞA HAZIRLANIYOR

Kuruluş Osman 47. bölümde Çömlekçi İdris'in obadaki hainlerin ismini veremeden infaz edilmesinin ardından hainleri ortaya çıkarmak için harekete geçen Osman Bey, Nikola'nın Konstantinopolis'e çağırıldığı bilgisi alır. Nikola'yı ele geçirmek için bir baskın planlayan ve savaş hazırlıklarına başlayan Osman Bey, bu kez avını elinden kaçırmamaya kararlıdır.

Papa'nın ajanları Melik ve Süleyman bu istihbaratın Osman Bey'e ulaştığının bilgisini verince, Nikola, Osman Bey'i ters köşeye yatırmak için plan kurar.

Targun'un ölümünün ardından Kumanların lideri haline gelen Göktuğ, kutsal emanetleri Nikola'ya götürerek onun güvenini kazanmaya çalışır. Çömlekçi İdris'in ölümünün ardından güvende olduğunu düşünen Dündar Bey yeni bir ittifak arayışına girer.

MALHUN HATUN VE BALA HATUN ARASINDA GERİLİM

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 47. son bölümde Alpleriyle birlikte uç bölgesine gelen ve obası için yeni bir yurt bulmak için çalışan Malhun Hatun'a Osman Bey'in ilgisi Bala Hatun'u rahatsız eder. Malhun Hatun'un bey kızı tavrı Bala Hatun'la arasında soğuk rüzgarlar esmesine neden olur.

Malhun Hatun, "Her güçlükle Osman bey baş edecekse siz ne diye varsınız Bala Hatun?" sözüyle Bala'ya hesap sorar. Bala Hatun ise "Beyimin yükünü paylaşmayı senden öğrenecek değilim hatun!" diyerek Malhun hatuna karşılık verir. Malhun Hatun ve Bala Hatun arasında neler yaşanacak?

NİKOLA'NIN TAKTİĞİ İŞE YARAYACAK MI?

Nikola, Osman Bey'i tuzağa düşürebilecek mi? Bizans kuvvetleri ve Kayı alpleri arasındaki müthiş savaşın galibi kim olacak? Göktuğ, Nikola'nın güvenini kazanabilecek mi? Dündar Bey, yeni ittifakında aradığını bulabilecek mi? Malhun Hatun planlarını gerçekleştirebilecek mi?

KURULUŞ OSMAN 48. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ