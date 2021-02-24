24 Şubat 2021 Çarşamba 23:48 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 23:48

Sadakatsiz 19. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Çarşamba akşamları Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinin son bölümü izleyenler tarafından heyecanla takip edildi. Sadakatsiz 19. bölümde Asya'nın peşine düşen Volkan, bu kez haddini aşar ve Asya'nın arkadaşıyla kavga eder. Bu sırada Derin, kızını da alıp Volkan'ı terk eder. Derin'in eve bıraktığı "Asya'ya dönebilirsin Volkan, Bitti!" notunu bulan Volkan, şimdi ne yapacak? Sadakatsiz 19.bölümü full izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Sadakatsiz 19. bölüm izleyenleriyle buluştu. Doctor Foster dizisinin Türkiye uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin son bölümü izleyenler tarafından heyecanla takip edildi. Yayınlanan yeni bölümde Gönül, Haluk'un büyük sırrını öğreniyor! İşte Sadakatsiz 19. bölüm tek parça izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar.

SADAKATSİZ 19.BÖLÜM FULL İZLE!

Başrollerinde; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in oynadığı Sadakatsiz'in son bölümü izleyiciyi ekran başına kilitledi.

SADAKATSİZ 19. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Sadakatsiz'in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

Sadakatsiz 19. bölümde Sürpriz bir misafir tüm dengeleri değiştiriyor!

Kanal D'nin sevilen dizisi "Sadakatsiz" yeni bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünün konusu şöyle;

Asya'nın arkadaşı Sinan, Tekirdağ'a Asya'yı görmeye gelir. Aniden çıkan bu misafir Asya'yı oldukça mutlu etmiştir. Sinan'ın teklifiyle Asya küçük bir tatil için İstanbul'a gelir. Volkan Ali'yi arayıp annesinin nerede olduğunu sorunca aldığı cevap karşısında çılgına döner. İstanbul'a Asya ve Sinan'ın yemek yediği otele baskın yapar. Ancak bu kez yakayı öyle kolay sıyıramayacaktır.

DERİN EVİ TERK EDİYOR!

Derin Volkan'la olan ilişkisini yoluna sokmak için elinden geleni yaparken, Asya'nın geçmişinden gelen sürpriz arkadaşı karşısında Volkan'ın kıskanç tavrı ve eski karısının peşine düşmesi Derin'i çileden çıkarır.

Sinan ile kavga eden Volkan kaldığı otele dönünce Derin'den bir mektup bulur. Her şeyden vazgeçen Derin, Volkan'a artık Asya'ya dönebileceğini söylemiştir. Volkan ne tepki verecek? Derin ve Volkan ayrılacak mı?

Volkan'ın Asya karşısında sergilediği zaaf onu duygusal olarak büyük bir çıkmaza sürüklerken, Hicran'ın gelişiyle ortaya çıkan gerçekler herkesi derinden sarsmıştır.

Gönül, Haluk'un büyük sırrını öğreniyor!

Selçuk'un annesi Hicran, Gönül'ün yanına gelmiştir. Sohbet edip çocuklardan bahsederken, Gönül hiç beklemediği şekilde Haluk hakkındaki şok gerçeği öğrenir. Haluk'un bilinmeyen bir oğlu olduğu gerçeğiyle yüzleşen Gönül ne yapacağını şaşırır. Haluk'un kendini ifade etme çabaları da sonuç vermeyecektir.



Gönül bundan sonra ne yapacak? Haluk evliliğini toparlayabilecek mi?

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Sadakatsiz'in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk'un uyarladığı Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D'de...