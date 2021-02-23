23 Şubat 2021 Salı 10:11 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 10:11

Sefirin Kızı 41. bölümüyle izleyiciyi duygulandırdı. Star Tv'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı 41. bölümde; Mavi, Melek konusunda Sancar'a elinden gelen tüm desteği sunarken kendini Melek'in yanı başında bulmaktan da alıkoyamaz. Güven ise gizli planını uygulamaya başlar. Planlarına Melek'in küçük kalbini de alet ederek bir oyun kurar. Bu oyun hem Melek'in hayatını hem de Mavi ve Sancar arasındaki bütün dengeyi değiştirecektir. İşte kaçıranlar için Sefirin Kızı 41. bölümü zlemek isteyenler, Puhu Tv son bölüm izleme linkine haberimizden ulaşabilirler.

Star Tv'de yayınlanan Sefirin Kızı 41. son bölümde; Beklenmedik bir ziyaretçiyle Dudu'nun hayatı cehenneme dönmek üzeredir. Dudu tekrar güvende hissetmek için Yahya'yı sıkıştırmaya başlar. Halise ise öğreneceği bir gerçekle her şeyi daha da zorlaştıracaktır. Sefirin Kızı 41. bölümü Puhu Tv'den izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler.

SEFİRİN KIZI 41. BÖLÜM İZLE (STAR TV)

Başrollerini Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı Sefirin Kızı 41. bölümde Melek'in kendi ayaklarıyla dedesine gidişi Güven'in bunu fırsata çevirmeye çalışmasına neden olur.

Konakta ise Melek'in yokluğu büyük bir kriz yaratır. Kızını bulmak için yollara düşen Sancar'ı Mavi de bir an olsun yalnız bırakmayacaktır.

Beklenmedik bir ziyaretçiyle Dudu'nun hayatı cehenneme dönmek üzeredir. Dudu tekrar güvende hissetmek için Yahya'yı sıkıştırmaya başlar. Halise ise öğreneceği bir gerçekle her şeyi daha da zorlaştıracaktır.

Mavi, Melek konusunda Sancar'a elinden gelen tüm desteği sunarken kendini Melek'in yanı başında bulmaktan da alıkoyamaz. Mavi ve Melek arasında gizli bir bağ inşa edilirken Sancar kızına iyi gelebilmek için her şeyi yapmaya kararlıdır. Müge de ona yardım eli uzatanların arasına katılır.

Diğer tarafta Melek'ten vazgeçmemeyi kafasına koyan Güven, gizli planının çarklarını döndürmeye başlamıştır bile. Sonunda bu planlarına Melek'in küçük kalbini de alet ederek bir oyun kurar. Bu oyun hem Melek'in hayatını hem de Mavi ve Sancar arasındaki bütün dengeyi değiştirecektir.

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