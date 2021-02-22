22 Şubat 2021 Pazartesi 23:54 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 23:54

Uyanış Büyük Selçuklu 22. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Pazartesi akşamı TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu 22. bölümde; Melikşah, Kılıçarslan'ı Anadolu'ya göndermeye karar verir. Marcus ise Kılıçarslan'ı öldürüp Anadolu'yu parçalamayı planlar. Öte yandan Tekiş'in abisine yardım eden kişiyi öldürmesiyle, Melikşah Sultan kardeşine bundan sonra gazabından korkmasını söyler. Tekiş ile abisinin arasına kan girmiştir. Uyanış Büyük Selçuklu 22. bölümü izlemek isteyenler için son bölüm tek parça halinde haberimizde yer alıyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 22. SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE (YOUTUBE)

TRT 1 ekranlarının sevilen tarih dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da ağır yaralanan Tapar ölecek mi?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 22. BÖLÜM İZLE (TRT1)

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünde; Tekiş'in saraya gelmesiyle başlayan gizli veliaht meselesi; sarayda en çok yıllardır gönlü ana hasretiyle yanan Tapar'ın ilgisini çekmişti. Tapar bunun üzerine Başulu'nun mezarını açtırmak için bir askerini görevlendirmişti. Tapar'ın askeri Başulu'nun mezarını açamadan engellenmişti.

Bu hadise Nizamülmülk tarafından Melikşah'a söylenmiş, Melikşah ile Tapar bu konu üzerinden tartışmışlar ve Melikşah, Tapar'a tokat atarak ordu pazarı imalathanesinden ayrılmıştı.

Tüm bunlar yaşanırken Tapar'ın Başulu'nun mezarını açtırmaya kalkması ve bu yüzden Melikşah ile tartışmasını haber alacak olan Terken; baba ile oğulun arasını açmaya bile muktedir olan bu tehlikeli sırrı öğrenmek için harekete geçer.

Melikşah'ın ordu pazarından ayrıldığı haberini alan Markus oraya bir baskın düzenlemişti. Oğluyla son konuşması çok sert geçen ve ona tokat atan Melikşah'ın içi vicdan azabıyla dolacaktır. Markus'un baskını neticesinde ağır yaralanan Tapar ölecek mi? Kalbini intikam ateşi bürüyen Melikşah, Markus'tan intikamını alabilecek midir?

Uyanış Selçuklu 22. bölümde sarayda saçtığı fitne tohumları neticesinde birçok elim hadisenin olmasına sebep olan Tekiş, Melikşah tarafından saraydan kovulacaktır. Otağını Isfahan yakınlarına kuran Tekiş'in amacı Melikşah'ı tahttan indirmektir. Bu nihai hedefine ulaşmak için hangi kirli yolları deneyecektir? Melikşah ile Tekiş'i birbirine düşürüp Selçuklu'yı zayıflatmak isteyen İzakyos, bu emeline ulaşabilecek midir?

Faysal'ın Turna'ya meyletmesi sonucunda Sencer, Faysal'a haddini bildirir.

Tüm bunların yanı sıra Faysal, Şelemzar'da İlteber'den alacaklı olan tüccarları galeyana getirmeyi başarmış ve yüreğinde taze bir baba acısıyla kavrulan Turna'yı köşeye sıkıştırmaya çabalamış fakat başarısız olmuştu. Vazgeçmeyen Faysal, Sencer'in Şelemzar'daki ağırlığını göstererek Erbatur'u isyan etmesi için kışkırtmıştı. Sencer, Erbatur'u cezalandırıp Şelemzar'da asayişi sağlamıştı. Faysal ile Sabbah'ın yeni planı ne olacaktır?