22 Şubat 2021 Pazartesi 20:48 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 20:48

Maraşlı dizisinin 7. bölümü izleyenleriyle buluştu. Pazartesi akşamı Atv ekranlarında yayınlanan Maraşlı 7.bölümde Maraşlı'nın pusuya düştüğünü anlatması Mahur'u duygulandırdı. Mahur ondan Savaş'ın peşine düşmemesi için söz ister. Mahur'un "Cani o adam. Seni öldürür" uyarısına karşı Maraşlı, "Öldürsün. Bundan sana ne?" cevabını verir. Mahur ise onun hayatını önemsediğini söyler. Maraşlı, Savaş'ı bulabilecek mi? İşte kaçıranlar için Maraşlı 7. bölümü full izleme linki ve son bölüm özeti.

Yayınlandığı ilk bölümden bu yana beğeniyle izlenen Maraşlı 7. bölümü ile izleyiciyi duygulandırdı. Maraşlı ve Mahur, Zeliş'i hastaneye götürürler. Maraşlı, bu hainliği Savaş'ın yaptığından emindir ve onu öldürmeye ant içer. Maraşlı, Savaş'tan intikamını nasıl alacaktır?Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur, yönetmenliğini ise Arda Sarıgün'ün üstlendiği Maraşlı 7. bölümü tek parça izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Maraşlı 7. bölüm full izle!

MARAŞLI 7. BÖLÜM FULL İZLE

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı Maraşlı dizisinin 22 Şubat 2021 Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümü soluksuz izlendi.

MARAŞLI 7. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı yeni dizi Maraşlı 7. bölümde Maraşlı ve Mahur, Zeliş'i hastaneye götürürler. Maraşlı, bu hainliği Savaş'ın yaptığından emindir ve onu öldürmeye ant içer. Mahur, Zeliş'in yaşadıklarından dolayı kendini suçlamaktadır. Zeliş artık Maraşlı ile de bir iletişim kurmamaktadır. Maraşlı yıkılır. Maraşlı, Savaş'tan intikamını nasıl alacaktır?

İlhan ve Ozan, Savaş ile görüşmeye gideceklerdir ve Savaş yapacağı yeni işleri anlatacaktır. İlhan karşı çıkar ama artık tükenmiştir. Bir karar verir ve Ozan'ın evine gider. İlhan'ı, Ozan'ın evinde bekleyen tehlike ne olacaktır?

Nevzat, Savaş'ın maskeli adamlarından birini bulmuştur. Adama işkence ederek bu olayı Savaş'ın yaptığını onaylatır. Maraşlı, Savaş'a adamı ile adrese yalnız gelmesi üzerine bir not gönderir. Maraşlı ve Savaş'ın büyük yüzleşmesinde neler yaşanacaktır?

Mahur, Necati ve İlhan, eski fotoğraf albümlerine bakarlarken Ömer'in fotoğrafını görürler. Necati, Mahur'a, Ömer'le ilgili önemli bir bilgi verir. Mahur ve Maraşlı bu bilginin peşine düşerler. Maraşlı ve Mahur'un öğrendiği gerçek hem Maraşlı hem de Türel ailesi için bomba etkisi yaratacaktır!

Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo, Ercan Uğur'un, yönetmenliğini ise Arda Sarıgün'ün üstlendiği; kadrosunda Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Serhat Kılıç, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Cihan Yenici, Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala ve Bedriye Roza Çelik'in rol aldığı "Maraşlı" her Pazartesi saat 20.00'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.