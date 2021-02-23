23 Şubat 2021 Salı 10:16 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 10:16

22 Şubat 2021 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı. Pazartesi günü ekranlarda Maraşlı, Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu dizileri kıyasıya yarıştı. Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Pazartesi gününe ait zirvenin Total izleyici grubunda yer alan dizi ve programlar, genel izleyici tarafından en en çok izlenen yapımları gösteriyor. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizilerde; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Pazartesi reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte detaylar...

Pazartesi akşamı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv yayın akışında birbirinden güzel yapımlar ekrana geldi. Maraşlı, Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu dizileri kıyasıya yarıştı. Reyting ölçümleriyle Show Tv, Kanal D, Atv, TRT1, Star Tv gibi kanallarda dün akşam ekranlara gelen dizi, film ve programlar arasında en yüksek izleyici oranına sahip olan belirleniyor. Peki Pazartesi reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte dün akşam en çok izlenen kanal ve yapım.

22 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Uyanış Büyük Selçuklu, ikinciliği Çukur, üçüncülüğü Yasak Elma aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Çukur yer aldı.

İşte Total ve AB grubunda ilk 10 yapım

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 CUKUR SHOW TV

3 YASAK ELMA FOX

4 ESRA EROL'DA ATV

5 MARASLI ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

8 MARASLI (OZET) ATV

9 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

10 YASAK ELMA (OZET) FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 YASAK ELMA FOX

3 CUKUR SHOW TV

4 MARASLI ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

7 YASAK ELMA (OZET) FOX

8 SURVIVOR TV8

9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

10 MARASLI (OZET) ATV

Çukur 117. son bölüm izle Puhu Tv (4.Sezon 25.Bölüm)

Yasak Elma 99. son bölüm tek parça izle!

Uyanış Büyük Selçuklu 22.bölüm izle!

Sefirin Kızı 41. son bölüm izle Puhu Tv!

Maraşlı 7. bölüm izle!