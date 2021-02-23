23 Şubat 2021 Salı 11:54 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 11:54

Savaşçı dizisi yeni sezonda kadrosuna eklenen ünlü oyuncularla yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz sezonlarda her Pazar günü yayınlanan Savaşçı dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 5. yeni sezonun ilk tanıtımları yayınlandı. Çekimleri devam eden dizi, dahil olan yeni oyuncularla birlikte 5. sezona bomba gibi başlayacak. Peki Savaşçı dizisi ne zaman başlayacak 2021? Savaşçı dizisi yeni sezon oyuncuları kimler? İşte yayınlanan tanıtım ve merak edilen diğer detaylar.

SAVAŞÇI DİZİSİ YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Savaşçı dizisinin yeni sezonunda oyuncu kadrosuna; Tamer Karadağlı, Serenay Aktaş, Cem Kurtoğlu dahil oldu.

Savaşçı dizisinin yeni sezonunda; Tamer Karadağlı Albay Oktay Göktürk karakterine, Serenay Aktaş Teğmen Selcen Efe karakterine, Cem Kurtoğlu ise Mösyö karakterine hayat verecek.

SAVAŞÇI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı, 5. yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kanalın resmi internet sitesinde yayınlanan tanıtımda Savaşçı'nın yeni bölümlerin yakında yayınlanacağı açıklandı.

Yeni sezonda oyuncuları arasına ünlü isimlerin dahil olduğu dizinin yayın tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

SAVAŞÇI 5. SEZON TANITIMLARI









Öte yandan Savaşçı dizisinin 5. sezonundan 2. tanıtım yayınlandı. 5.sezonuyla FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Savaşçı'nın tanıtımına Murat Serezli'nin hayat verdiği Albay İbrahim Kopuz karakterinin: "Her şehit, başlarımızın üzerinde parlayan bir yıldızdır ve hiçbir karanlık o yıldızın ışığını örtemez, hiçbir şey onları bize unutturamaz. Alemde şer, Oğuz'da er tükenmez!" sözleri damga vurdu.

Tamer Karadağlı dizide Albay Oktay Göktürk karakterini canlandıracak. Serenay Aktaş ise; sağduyulu, makul, soğukkanlı, bilgili bir subay olan Teğmen Selcen Efe karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Cem Kurtoğlu dizide Mösyö karakteriyle yer alacak.

SAVAŞÇI DİZİSİ KONUSU

Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, "Bordo Berelilerin" hikayesi.

"Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!"