23 Şubat 2021 Salı 15:37 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 15:37

Düğün salonlarının açılış tarihi, Mart ayında normalleşme sürecine girilecek olmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Önümüzdeki hafta yapılacak olan Kabine Toplantısının ardından alınacak kararlar doğrultusunda düğün salonlarının ne zaman açılacağına dair soruların da cevap bulması bekleniyor. Peki Düğün salonları ne zaman açılacak? 2021 Düğün sezonu ne zaman açılıyor? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen düğünler, evlilik hayali kuran çiftlerin planlarında değişikliğe sebep oldu. Koronavirüs pandemisi nedeni ile alınan önlemler çerçevesinde düğün salonları bir süredir çalışamıyordu. Normalleşme adımlarının gündeme gelmesinin ardından düğün sezonu ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Türkiye genelinde koronavirüs vakalarının azalması ve aşılanma oranının artmasıyla birlikte Mart ayında başlayacak olan kademeli normalleşme süreci başlayacak. Buna göre 2021 Düğün sezonu ne zaman açılıyor?

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Geçtiğimiz hafta düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararlar doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı tarih ve yeni normalleşme takvimi için Mart ayı işaret edilmişti. İlk etapta vakaların en az olduğu illerde başlamak üzere sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması bekleniyor. Lokanta ve restoranların açılması da normalleşme sürecinin ilk adımları arasında yer alıyor. Düğün salonlarının açılmasının ise daha sonraki haftalarda alınacak kararlar arasında yer alması bekleniyor.

2021 DÜĞÜN SEZONU NE ZAMAN AÇILIYOR?

Şubat ayının son haftası yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda evlilik hazırlığındaki gençlerin merakla beklediği düğün salonlarının açılış tarihininde gündeme gelmesi bekleniyor.

Düğün salonları ile ilgili açılış tarihi belli olunca haberimizdeki yerini alacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada normalleşme sürecine dair şunları söyledi:

Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı itibarıyla kademli normalleşme sürecini başlatıyoruz.

İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz.

Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir.

Tüm vatandaşlarımdan bir kez daha yürüttüğümüz mücadeleye destek vermesini istirham ediyorum.