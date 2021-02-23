Miraç Kandili ne zaman? 2021 Kandil günleri ve tarihleri

23 Şubat 2021 Salı 14:08 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 14:08

Miraç Kandili ne zaman? sorusu, Recep ayının sonlarına doğru yaklaşmış olmakla birlikte merak edilmeye başlandı. Recep ayının 27. gecesi Miraç Kandilidir. Miraç kelime anlamı itibariyle göğe çıkma, yükselme anlamlarına gelir. Bu mübarek günü ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Çünkü bu gece Peygamber Efendimize ve ümmetine "namaz" hediye edilmiştir. Bu özel günü ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar için 2021 Kandil günleri ve tarihlerini haberimizde derledik. İşte Miraç Kandili 2021 tarihi ve önemi

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Recep ayı içerisinde ikinci kandil gecesi olarak bilinen Miraç Kandili, 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.

BERAT KANDİLİ VE KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Berat Kandili 7 Nisan Salı günü gerçekleşecek. Ramazan ayının son on gününde aranan ve Kuran-ı Kerim'in indirildiği Kadir Gecesi ise 19 Mayıs Salı günü ihya edilecek.

2021 KANDİL GÜNLERİ VE TARİHLERİ

10 Mart Çarşamba Miraç Kandili

14 Mart Şaban Ayı Başlangıcı

27 Mart Berat Kandili

13 Nisan Ramazan Başlangıcı

8 Mayıs 2021 Kadir Gecesi

13 Mayıs Ramazan Bayramı

20 Temmuz Kurban Bayramı

9 Ağustos Hicri Yılbaşı

18 Ağustos Aşure Günü

17 Ekim 2021 Mevlit Kandili

MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR?

Miraç kelime manası olarak "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" anlamına gelmektedir. Miraç Kandili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gecedir. Mirâç, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ'dan göklere yükselip Yüce Allah'tan vahiy almasıdır.

Miracın bir diğer hediyesi ise "Âmenerrasulü" diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir.

Mirâç, Cenab-ı Hak'tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O'na yaklaşmaktır. Mirâç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak; fânî olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir.