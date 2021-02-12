12 Şubat 2021 Cuma 15:42 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 15:42

Recep ayı orucunun fazileti nedir? Recep ayı orucu ne zaman tutulur? gibi soruların yanıtları 3 aylara girilmesiyle birlikte merak ediliyor. Recep ayı, Allah'ın inayet ettiği ve fazileti hakkında bir çok hadisin olduğu bir aydır. Recep ayının ilk günü oruç tutmanın sevabı büyüktür. Peygamber efendimiz bir hadisinde, "Recebin ilk gününü oruçla geçiren kimseden cehennem, gökle yer arası kadar uzaklaşır." buyurmuştur. İşte Recep ayının ilk günü oruç tutmanın sevabı ve bu ayda yapılması gereken ibadetler...

RECEP AYININ İLK GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN SEVABI

Ramazan ayının habercisi olan bu ayda oruç günlerini tamamlamak büyük ibadetler arasında yer alır. Allah'a yalvarış, yakarış, zikirle geçen bu ay ve dua ve tövbe kapıları açıktır. Recep, şaban ve ramazan ayları ibadet ve maneviyat olarak diğer aylara göre daha üstün bir fazilete sahiptir. Peki Recep ayında oruç tutmanın faziletleri nelerdir?

İbni Abbar (R.A) rivayet ettiği bir hadisi şerifte Resullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: 'Recebin ilk gününün orucu üç senenin, üçüncü gününki ise, bir senenin keffaretidir. Sonra her gün bir aylık bağışlamadır."

RECEP AYI ORUCUNUN FAZİLETİ NEDİR?

Peygamber Efendimiz, Recep ayında oruç tutmakla ilgili şöyle buyurmuştur: "Kim bu ayda bir gün oruç tutarsa Kıyametin zorluklarından güvende olur."

Receb ayında işlenen ibadet, edilen iyilik, yapılan hizmetlerin manevî ecri ve sevabı bire yüz verilmektedir. Bunun için mü'minler bu aydaki nasiplerini arttırmak maksadıyla daha çok gayret sarf ederler. Hayır ve hasenata biraz daha ağırlık verirler.

İmam Musa Kazım'dan (a.s) şöyle rivayet edilir: "Kim recepten bir gün oruç tutarsa, cehennem ateşi bir yıllık mesafe ondan uzaklaşır. Kim üç gün oruç tutarsa, cennet ona farz olur."

Hz. Resul-ü Ekrem'den (s.a.a) nakledilen bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: "Recep Allah'ın büyük ayıdır. Hiçbir ay hürmet ve fazilette bu aya ulaşamaz. Bu ayda kafirlerle savaş haramdır. Şunu bilin ki recep Allah'ın ayı, şaban benim ayım, ve ramazan ümmetimin ayıdır. Kim recep ayının bir gününü oruç tutarsa, Allah'ın rızasını kazanmış olur. Allah'ın gazabı ondan uzaklaşır ve cehennem kapılarından birisi onun yüzüne kapanır."

RECEP AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Her Müslüman'ın üzerine vazife olan Ramazan ayı dışında Recep ve Şaban ayının Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutulması Peygamber Efendimiz (s.a.s) sünneti olduğundan çok sevaptır.

Bu ayın Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü üç gün oruç tutmak çok faziletlidir. Rivayetlere göre her kim haram aylardan bu üç günü oruç tutarsa Hak Teâlâ onun için 900 yıllık ibadet sevabı yazar.

Resul-i Ekrem (s.a.a): "Recep ayındaki ilk Cuma gecesinden gaflet etmeyin. Hiç şüphesiz o geceye melekler "Ragâib Gecesi" derler. Zira gecenin üçte birisi geçtiğinde, göklerde ve yerde bulunan bütün melekler Kabe ve etrafına toplanırlar.

Allah-u Teâlâ onlara hitap ederek şöyle buyurur: "Ey benim meleklerim, istediğiniz şeyi benden dileyin." Onlar da şöyle arz ederler: "Ey Rabbimiz, bizim isteğimiz Recep ayının oruçlularını bağışlamandır." Allah Tebâreke ve Teâlâ da "Kabul ettim" diye cevap verir.

Üç aylarda devamlı olarak tutulmamasını ama çoğunluğunun oruç ibadetiyle geçirilmesini tavsiye eden Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), üç aylarda oruç tutma durumu ile ilgili hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır: "Haram aylarından bazısını tut, bazısını bırak, haram aylarda tut ve bırak, haram aylarda tut ve bırak." (Ebu Davut,Savm 54) hadis-i şerifin devamında ravi olan sahabi şunları söylediği bilinmektedir:

RECEP AYI ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

Recep ayının başlangıcından itibaren her gününde ya da belli günlerinde oruç tutmak Allah'ın rızasını kazanmak için oruçla geçirilmesi uygun görülmektedir. Özellikle Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in doğduğu gün olan Pazartesi günleri oruç tutma yılın her ayında tavsiye edilirken Recep ayında Pazartesi günleri orucuna ayrıca özen gösterilmesi çok sevaptır.

"Resulullah 'tut' dedikçe, üç parmağını yumdu, 'bırak' deyince de üç parmağını bıraktı." Böylece Peygamberimizin o zata, "Üç gün tut, üç gün ara ver" dediği anlaşılıyordu.

RECEP AYI ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Oruç tutacakken orucun kabul olması için niyet edilmesi gerekir. Kalben niyet etmek en önemlisidir. Kişinin sahura kalkması da bir niyet olarak görülür. Kişinin sahura kalkmama gibi düşüncesi varsa gece yatmadan niyet etmesi gerekmektedir. Recep ayı ya da her hangi bir zamanda oruç tutarken 'Allah'ım niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya' şeklinde niyet edebilir.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

3 ayların ilk mübarek gecesi olan Regaip Kandili 18 Şubat Perşembe günü gerçekleşecektir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Recep ayında ve 3 aylarda oruç tutmakla ilgili açıklaması şu şekildedir:

"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185).

Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."