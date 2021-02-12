12 Şubat 2021 Cuma 16:27 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 16:27

3 aylar tebrik mesajları yoğun olarak araştırılıyor. Hicri takvimde mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içine alan üç aylar başlıyor. İçinde Regaib Kandili gibi önemli bir günün de yer aldığı Recep ayında ibadetler edilip dualar okunacak. Müslümanlar 3 aylar tebrik mesajları ile sevdiklerini dualarında anıp, En güzel 3 aylar mesajları üç aylar ile ilgili sözler ile bu özel zamanı hatırlatmak istiyor. İşte Dua kapılarının açık olduğu bu mübarek zaman için en güzel 3 aylar mesajları üç aylar ile ilgili sözler.

3 AYLAR TEBRİK MESAJLARI

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek üç aylarınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu aylarda dualarda birleşmek dileğiyle, Üç aylarınız mübarek olsun...

Aldığımız her nefeste Rabbimizi anarak geçireceğimiz mübarek aylar olması dileğiyle..

İçinde bulunduğumuz bu günlerin, kalplerimizin imanla dolmasına vesile olması duasıyla... Üç Aylarımız mübarek olsun.

Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, hayırlı 3 aylar dilerim.

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu aylarda dualarda birleşmek dileğiyle, Üç aylarınız mübarek olsun...

Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu 3 aylar geçirmenizi dileriz.

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu günlerde dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle.. 3 aylarınız mübarek olsun.

Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, 3 ayların mübarek olsun..

EN GÜZEL 3 AYLAR MESAJLARI ÜÇ AYLAR İLE İLGİLİ SÖZLER

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bu günlerde düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle.. Üç ayların mübarek olsun..

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Üç ayların mübarek olsun..

3 aylarınız mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun! Nice üç aylara.. Allah'ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. 3 aylarınız mübarek olsun..

Barış ve sevginin birleştiği, dostlukların daha çok büyüdüğü, hüzünlerin azaldığı, belki durgun belki yorgun, yinede mutlu ve umutlu nice hayırlı 3 aylara...

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice üç aylar.

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun. Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun..

Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah'a kulsun, ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun üç ayları mübarek olsun.

Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, hayırlı üç aylar dilerim.

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. 3 aylarınız mübarek olsun..

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice üç aylar..

Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır. 3 aylarınız mübarek olsun..

Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, günler vardır kutlamak ve af dilemek için. Üç aylarınız mübarek olsun..