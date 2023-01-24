Üç aylarda hangi günler oruç tutulur? sorusu, Recep ve Şaban ayında oruç tutmak isteyenler tarafından sorgulanmaya başlandı. Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu bilinmektedir. Peki Üç aylar orucu ne zaman, kaç gün tutulur 2023? Üç aylarda oruç tutmanın fazileti nedir? İşte Üç aylar oruç takvimi

ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR 2023?



Üç aylar orucunun başlangıç tarihi bulunmayıp, kişi sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir. Ancak Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in Ramazan ayı dışındaki hiçbir ayda, ayın tamamı boyunca oruç tutmadığı bilinmektedir.

Bolluk ve bereket ayı olarak nitelendirilen Recep ayında oruç tutarak sevap almak için hadislerden de aktarıldığı üzere belirli günler takip edilebilir.

ÜÇ AYLARDA HANGİ GÜNLER ORUÇ TUTULUR?

Recep ayının ilk günü oruç tutulmasının büyük bir sevap olduğu ifade edilirken, ardından ilk 3 gününde oruç ile tamamlanması büyük sevap kazandırabilmektedir. Oruç tutmak için Recep ayının 13. günü olan 4 Şubat ve ardından 14. ile 15. günü olan 5-6 Şubat günlerinde de oruç tutulması faziletli olarak ifade edilir.

ÜÇ AYLAR ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTMAK İLGİLİ HADİSLER

Resulullah efendimiz, Receb ayına çok değer verir ve "Ya Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir" diye dua ederdi.

(Recep ayında dokuz gün oruç tutanın günahları sevaba çevrilir.)[Gunye]

(Receb ayında Allahü Teâlâ'ya çok istiğfar edin; çünkü Allahü Teâlâ'nın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.)[Deylemi]

(Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.)[Gunye]

(Cennette öyle köşkler vardır ki, onlara ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.)[Deylemî]

(Allahü teâlâ, Receb ayında hasenatı kat kat eder. Bu ayda bir gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün tutana Cennetin 8 kapısı açılır. 10 gün tutana, Allahü teâlâ istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, "Geçmiş günahların affoldu" der. Allahü teâlâ, Nuh aleyhisselamı Receb ayında gemiye bindirdi. O da Receb ayını oruçlu geçirip oradakilere oruç tutmalarını emretti.)[Taberanî]

(Recebin bir gün başında[ilk günlerinde], bir gün ortasında ve bir gün de sonunda[son günlerinde]oruç tutana, ayın hepsinde tutmuş gibi sevap verilir.) [Miftah-ül-Cennet]

(Receb'de, takva üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip, "Yâ Rabbi, onu mağfiret et" derler.)[Ebu Muhammed]

(Haram aylarda bir gün oruç tutup bir gün yemek çok faziletlidir.)[Ebu Davud]

(Haram aylarda Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri oruç tutana iki yıllık ibadet sevabı yazılır.)[Taberani]

(Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi.)[İ. Asakir]

(Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır.)[Ebu Ya'la]

(Şaban, öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gâfil olurlar. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim.)[Nesaî]

(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Şaban ayında tutulan oruçtur.)[Tirmizî]

(Şaban ayında üç gün oruç tutana, Allahü Teâlâ Cennette bir yer hazırlar.)[Ey Oğul İlmihâli]

(Şabanın 15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allahü Teâlâ buyurur ki: "Af isteyen yok mu, affedeyim. Rızk isteyen yok mu, rızk vereyim. Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa, istesin vereyim" Bu hâl, sabaha kadar devam eder.)[İbni Mace]