Regaip Kandili mesajları 2023 sosyal medyada ve Whatsapp üzerinden paylaşılmaya başlandı. 26 Ocak Perşembeyi Cumaya bağlayan gece yılın ilk kandili olan Regaip Kandili idrak edilecek. Rahmet ve bereket gecesi olan bu özel günde sevdiklerinin kandilini tebrik etmek isteyenler için En güzel, anlamlı, dualı Regaip Kandili mesajlarını haberimizde derledik. İşte en güzel Regaip Kandili kutlama mesajları 2023, Resimli, ayetli, anlamlı, dualı, en güzel Regaip Kandili mesajları

RESİMLİ, YAZILI, ANLAMLI, DUALI, AYETLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI



Allah'ım! Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bize Ramazan'a ulaştır. Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandil'in mübarek olsun. ALLAH seni sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Regaip kandilin mübarek olsun.

Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir. Dualarınızın kabul olması dileğiyle... Hayırlı kandiller

Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk kandil gecesidir. Hayırlı olsun..

"Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin." (Tevbe, 9/36) Regaip kandiliniz Kutlu Olsun



Mübarek Regaip kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller!

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin. Öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz Mübarek Olsun.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun...

Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimiz bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, imanının bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Şefaatçimiz olsun. Regaib Kandilimiz Mübarek olsun!

Gül bahçesine girenler, gül olmasa da gül gibi kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece kandiliniz mübarek olsun

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun

Yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın bütün müminleri bağışlaması dileğiyle. Regaip geceniz mübarek olsun.