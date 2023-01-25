Regaip Kandilinde ne olmuştur? Regaip Kandilinin anlam ve önemi nedir?

Regaip kandilinin gelmesiyle birlikte, bu günde ne olduğu Müslümanlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Regaip Kandili bu sene 26 Ocak Perşembe gecesi idrak edilecek. Bu özel gecede dua ve istiğfar etmek, Regaip Kandili anlamı açısından çok önemlidir. Çünkü Regaip, "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelir. Bu gecede eller semaya açılır, dualar ve ibadetlerle ihya edilir. Peki Regaip Kandilinde ne olmuştur? Bu gece neden önemlidir? İşte Regaip Kandilinin anlam ve önemine dair merak edilenler...

REGAİP KANDİLİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?



Regaip Kandilindeki "Regâip" kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "re-ğabe", kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir.

Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet ve tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir.

Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur.

Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan kaza namazı kılmalı, kazası olmayan da nafile namaz kılar. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okumalı, tesbih çekip, tevbe istigfar etmeli. Perşembe günü oruç tutup gecesini de ihya etmek çok sevaptır.

Sevgili Peygamber Efendimiz'in (sallallâhü aleyhi ve sellem) Allah'ın bazı çok özel fiilî tecellilerine mazhar olduğu, nurani lutf u ihsanlara, semavi mevhibelere eriştiği bir gecedir Regâib kandili. Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Receb-i şerifin ilk Cuma gecesine tevafuk etmektedir. Yani Perşembeyi Cumaya bağlayan gece kandil gecesi olmaktadır. Recebin ilk Cuma gecesi, beş derece katmerli bir mübarekiyete sahiptir.

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

REGAİP KANDİLİNDE NE OLMUŞTUR?

Regaib kandilinin, Rasulullah Efendimizin babası Hz. Abdullah'ın evlendiği gece olduğu iddia edilir.

İslam Ansiklopedisinde yer alan bilgilere göre; Regaib gecesi, Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde; gün belirtilmeden oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan receb ayında bulunmakla birlikte özellikle tasavvufî eserlerde yer alan, Hz. Peygamber'in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü, receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis alimlerince belirtilmiştir.