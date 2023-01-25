Peygamber efendimiz bir Hadis-i şerifinde "Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb'in hepsini tutmuş gibi sevap verilir." buyurmuştur. Regaib gecesinde dua etmek, tövbe etmek ve gündüzünü oruç tutarak geçirmek oldukça faziletlidir. Bu mübarek gecede Yüce Allah'ın rahmet, merhamet ve bağışı kullarının üzerine yağar. Peki Regaip kandili orucu ne zaman, kaç gün tutulur? İşte Regaip Kandilinde oruç tutmanın fazileti

REGAİP KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?



Regaip Kandilinde oruç tutmak en faziletli ibadetlerinden biridir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyurmuştur.

Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan kaza namazı kılmalı, kazası olmayan da nafile namaz kılar. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okumalı, tesbih çekip, tevbe istigfar etmeli. Perşembe günü oruç tutup gecesini de ihya etmek çok sevaptır.

Recep ayının diğer Hicri aylardan farkı ise iki kandili bağrında tutan biricin aydır. Regaip Kandili ve Miraç Kandili, Recep ayında idrak edilir. Recep ayının ilk Perşembeyi Cumaya bağlayan gecesi ise Regaip gecesidir.

Regaip gecesinde yapılacak ibadetlerden en sevabı da oruç tutmaktır. Regaip Kandilinde tutulan oruç, kişiye büyük faziletler kazandırır.

Peygamber efendimiz Recep ayında oruç tutulmasını tavsiyesi etmiştir. Regaip Kandilinde oruç tutmak bir Müslüman'ın o gün yapacağı en güzel ibadetlerdendir.

REGAIP KANDILINDE NE ZAMAN ORUÇ TUTULUR?

Regaip Kandili, 26 Ocak Perşembeyi cumaya bağlayan gece idrak edilecek. Kandil günü olan Perşembe gündüzü oruç tutulur.

Yani oruç tutmak isteyenler çarşamba gecesi sahura kalkarak Perşembenin imsak vaktine kadar niyetini getirmiş olur ve Perşembe günü akşam ezanıyla birlikte orucunu açar.

İster akşam ezanını kılıp iftarını yapar, isterse de iftarını yapıp akşam namazını eder. Ardından ise Regaip Kandilinin faziletinden nasiplenmek için ibadetlerini yerine getirir. Regaip Kandili namazını kılabilir ve Kur'an-ı Kerim okuyabilir. Bu geceye ismini melekler vermiştir ve bu gece yapılacak her ibadet çok sevaptır.

REGAİP KANDİLİ ORUÇ NİYETİ NASIL GETİRİLİR?

Rahmet ve mağfiretle birlikte bereket vesilesi olan Recep ayının ve üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandilinde Allah'ın nimetlerini anlamak ve O'na teşekkür etmek için de en güzel ibadetlerden biri oruçtur. Oruç tutarken dil tek başına yeterli değil kalpteki niyet önemlidir. Bu nedenle dille ifade edilerek niyetlenilmese de kişi oruçlu sayılır. Regaip Kandilinde ya da her hangi bir zamanda oruç tutarken 'Allah'ım niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya' şeklinde niyet edilebilir.

REGAİP KANDİLİNDE ORUÇ TUTMAK İLE İLGİLİ HADİSLER

"O ayda bulunan ilk Cuma gecesinden gafil olmayın. Çünkü o, meleklerin regaib diye isimlendirdikleri bir gecedir. Kim Recep ayının ilk Perşembe gününü oruç tutar ve o günün, akşamla yatsı arası on iki rekât namaz kılarsa, Allah-u Teâlâ o kimsenin günahlarını bağışlar" buyurdu."

"Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb'in hepsini tutmuş gibi sevap verilir."

"Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur." buyuruyorlar."

"Recep ayı Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır."

"İbn-i Abbas -radiyallahu anh- Hazretleri: "Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Recep ayında bazen o kadar çok oruç tutardı ki, biz O'nu hiç iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar çok iftar ederdi ki, biz O'nu hiç oruç tutmayacak zannederdik." buyurmuştur."

"Allah Teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder."

"Muhakkak zaman, Allah'ın yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Yıl on iki aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. Ve üçü ard arda gelmektedir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem bir de Cemaziye'l-âhirle Şaban ayları arasında gelen Mudar kabilesinin ayı Recep ayıdır."

"Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır."