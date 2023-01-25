Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? sorusu, bu mübarek geceyi ibadetlerle değerlendirmek isteyen Müslümanlar tarafından sorgulanıyor. Regaib gecesi, Peygamber Efendimizin mübarek nurunun müjdelendiği gece olarak bilinir. Dolayısıyla bu gecede Salavatlar getirilmeli, mümkünse bu geceye mahsus olan 12 rekat Regaip Kandili namazı kılmalıdır. Peki Regaip Kandili namazı ne zaman, saat kaçta kılınır? İşte Regaip gecesinde kılınacak 12 rekatlık namazın detayları.

Regaip Kandili'nde Müslümanlar Allah'ın rahmet ve bağışına erişmek için ibadetlerini gerçekleştirecekler.

Regaip Kandilinin gündüzünde oruç tutup, akşam iftardan sonra akşam namazını eda edip, sonra 2 rekatta bir selam vermek üzere 12 rekat nafile namaz kılınır. Bu mübârek geceler, rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır. İşte Regaip Kandilini ibadet ederek değerlendirmek isteyenler için, "Regaip Kandili namazı ne zaman kılınır? Regaip kandilinde nasıl namaz kılınır?" sorularının yanıtı

12 REKATLIK REGAİP KANDİLİ NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KILINIR?



Regaip namazı akşamla yatsı arasında kılınır. Yani akşam ezanı okunduktan sonra yatsı namazına kadar Regaip kandili namazını kılabilirsiniz. Regaip Kandili namazı 12 rekat olarak kılınır. Regaip Kandili Hacet namazını Kadir Suresi ile olduğu gibi Ayetel Kürsi ile de kılabilirsiniz.

Regaip Kandilinde namazı kılacak binlerce Müslüman, ne zaman kılınacağını ve nasıl niyet edileceğini araştırıyor. Peygamber efendimizin mübarek nurunun yeryüzüne indirildiği gece olarak bilinen regaip kandilinde eller semaya açılıp, dualar edilip zikirler çekilecek. Bu özel gecede dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunmak çok sevaptır.

Regaip Kandilinde Kaza ve nafile namazları kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

REGAİP KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Regaip Kandili'nde teheccüd namazı kılınması gerektiği söylenir. Yatsı namazından sonra kılınacak nafile namaza "gece namazı" denir. Bir miktar uyuduktan sonra kalkılıp kılınırsa "Teheccüd" adını alır. Teheccüd namazı iki rekattan oniki rekata kadardır. İki rekatta bir selam verilmesi daha faziletlidir. (Muhammed Bin Abdullah Hanî, Âdâb, s. 264)

Regaip kandilinde kılınan Hacet Namazı, 2, 4 ya da 12 rekat şeklinde kılınabilir. Regaip Kandili namazına ise şöyle niyet edilir; "Ya Rabbi, niyet eyledim rıza-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habibin, başımızın tacı Resul-i Zişan Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrarın hürmetine ben aciz kulunu da affı ilahine, feyz-i ilahine mazhar eyle. Allahü Ekber".

Regaip Kandili namazında Fatiha'dan sonra her rekatta 3 kez Kadir Suresi (İnna enzelnahü...) ile 12 ihlası şerif okunur.

DİYANET'TEN REGAİP KANDİLİ NAMAZI AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt perşembe günü gün batımından cuma sabahına kadar Regaip gecesinin idrak edildiğini söyledi.

Bu gece tövbe, istiğfar ve dua etmenin önemine dikkati çeken Bozkurt, bu geceye özel herhangi bir namazın olmamasına karşın nafile namaz kılmanın çok hayırlı olduğunu dile getirdi.

Kandilde yakınları arama tavsiyesinde bulunan Bozkurt, "Bu gecede Kur'an-ı Kerim okunur, nafile namazlar kılınır. Gündüz de sağlığımız el veriyorsa nafile oruç tutabiliriz." ifadesini kullandı.

İki rekatta bir selam verilen Regaip Kandili namazı (nafile namazı) şöyle kılınır:

Her rekatta Fatiha'dan sonra 1 kez "Kadir" suresi ve 3 kere "İhlas" suresi okunur.

Veya Fatiha 'dan sonra üç defa Ayetel-Kürsi veya Kadir Suresi okunur.

1. Rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Ayetel Kürsi, rekatın sonunda Ettehiyyâtü, salli-barik okunur.

2. Rekatta: Fatiha + Ihlâs + Felak + Nas. 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü, salli-barik okunur.

3. Rekatta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas sureleri okunur.

4. Rekatta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik ve Rabbena duaları okunur.

Namazdan sonra, 7 Salatı-Ümmiye okunup secdeye varılır.Salatı-Ümmiye şudur: "Allahümme salli ala seyyidina muhammedini'nebiyyi'l-Ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim".

REGAİP GECESİNİN FAZİLETİ NEDİR?

Regaib kandilinin, Rasulullah Efendimizin babası Hz. Abdullah'ın evlendiği gece olduğu iddia edilir.

Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de cuma gecesi oluşudur. Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandilindeki "Regâip" kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir.

Yüce Allah'ın, rahmetinin, mağfiretinin ve nimetlerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi, samimi kalple Allah'a yönelenlerin affedilmelerinin ümit edilmesi ve müminlerce gönülden arzulanması sebebiyle bu geceye Regaip gecesi denilmiştir.

Peygamber Efendimiz 'Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, Şabanın ortasında bulunan gece, cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir.' buyurmuştur.