Recep ayı 30 rekat namaz nasıl kılınır? İşte Recep ayının ilk gecesi kılınacak namaz

11 Şubat 2021 Perşembe 16:57 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 16:57

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayının başlayacak olmasıyla birlikte Recep ayının ilk gecesi kılınacak namaz, ibadet etmek isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Şöyleki, Receb'in; 1'i ile 10'u arasında, 11'i ile 20'si arasında ve 21'i ile 30'u arasında olmak üzere sadece birer defa kılınacak 10'ar rek'at Hacet namazı vardır. Receb Ayının İlk Gecesi Kılınan Namaz ise tüm aileyi koruma altına alır. Bu güzel ayı ibadet ederek geçirmek isteyenler için Recep ayı 30 rekat namazın kılınışı ile ilgili detaylar haberimizde...

RECEP AYININ İLK GECESİ KILINACAK NAMAZ

Bu yıl Recep ayı Şubat ayının 13'ünde başlıyor. Üç aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk gecesi kılınacak namaz çok değerlidir. Recep ayında kılınacak olan 30 rekat namaz, Allah katında mümin ile münafığı ayırır. Bu 30 rekat namazı kılanlar, hidayete ererler. Münafıklar bu namazı kılamazlar. Bu namazı kılanın kalbi ölmez. Bu 30 rekat namaz Rasûlullah Efendimiz'in (s.a.v.) berberi tarafından rivayet edilmiştir.

Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor:

Ey iman edenler. Bu dört ayda (Zi'l-kade, Zi'l-hicce, Receb, Muharrem) (nefsinize) zulmetmeyiniz. Çünkü bu aylarda işlenecek güzel amellerin sevabı ve kötülüğün cezası öteki aylardan daha büyüktür.

İkrime ve İbn Abbas (r.a.e.)'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor: "Receb Allah (c.c.)'nun ayıdır. Şa'ban Benim ayımdır. Ramazan ise, ümmetimin ayıdır." Bu nedenle Recep ayında yapılacak ibadetler çok faziletlidir.

RECEP AYI 30 REKAT NAMAZ NASIL KILINIR?

Recep ayının 1'i ile 10' u arasında toplamda 10 rekat olmak üzere 11'i ile 20'si arasında da yine 10 rekat, 21'i ile 30'u arasında kılınacak 10 rekatlık namaz ile beraber toplamda 30 rekatlık namaz vardır. Peygamber Efendimiz (SAV)'in bu namazı kılanın kalbi ölmez olarak rivayet ettiği namazdaki tek fark sonda okunan dua kısımlarıdır. İşte Recep ayı 30 rekat namazın kılınışı...

İlk 10 günden sonra kılınan namaz bitince, 11 kez La ilahe illallahu vahdehu la şerikeleh, lehü-l mülkü ve le'hül hamdü yuhyi ve yuümıt, ve hüve Hayyün la yemutü bi yedihi'l hayr ve heüve ala külli şey'in kadir' okunup dua edilir.

Recep ayı 30 rekat namaza şöyle niyet edilir:

"Ya Rabbi, beni, teşrifleriyle dünyayı nûra gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Recebi şerif hürmetine, feyz-i ilahine, afv-ı ilahine, rıza-i ilahine nail eyle. abid, zahid kulların arasına kaydeyle. Dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyle. Rıza-i şerifin için, Allahü Ekber."

Her rekatta 1 Fatiha, 3 kez Kafirun Suresi, 3 kez İhlas-ı şerif okuyup, 2 rekatta bir selam verilir. Böylece 10 rek'at tamamlanır.

İlk on gün içinde kılınan namazdan sonra, 11 defa :

La ilahe illallahü vahdehû la şerike leh. Lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü yuhyi ve yümit. Ve hüve hayyün la yemûtü biyedihi'l-hayr. Ve hüve ala külli şey'in kadir" okunup dua edilir.

İkinci on gün içinde, yani Recep ayının 11'i ile 20'si arasında kılınan 10 rekattan sonra, 11 defa:

"İlahen vahıden ehaden sameden ferden vitren hayyen kayyûmen daimen ebeda" okunup dua edilir.

Üçüncü on gün içinde, yani Receb'in 21'i ile 30'u arasında kılınan 10 rek'atten sonra da 11 kere:

"Allahümme la mania lima a'tayte, vela mu'tiye lima mena'te, vela raadde lima kadayte, vela mübeddile lima hakemte, vela yenfeu ze'l-ceddi minke'l-ceddü. Sübhane rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-vehhab. Sübhane rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-vehhab. Sübhane rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-kerimi'l-vehhab. Ya vehhabü ya vehhabü ya vehhab" okuyup dua edilir.

Bu 30 rekat namazın ilk ve ikinci onunu herhanfgi bir sebeble kılamamış ise hepsini (30 rekatın tamamını) son 10 gün içerisinde de kılabilir.