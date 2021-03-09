Miraç Kandili'nde ne yapılmalı? Miraç Kandilinde yapılacak ibadetler

09 Mart 2021 Salı 17:09 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 17:09

Miraç Kandili'nde ne yapılmalı? sorusunun cevabı, bu mübarek günü ibadetlerle değerlendirmek isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Miraç, İslam inancında, Peygamber Hz. Muhammed'in göğe yükselmesi hadisesidir. Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarına gelen Miraç kandilinde oruç tutmak, dua etmek ve Kuran'ı Kerim okumak oldukça sevaptır. İşte Miraç Kandilinde yapılacak ibadetler ve faziletleri.

MİRAÇ KANDİLİNDE NE YAPILMALI?

Miraç Kandili 10 Mart 2021 gecesi idrak edilecek. Miraç Kandilinde yapılacak ibadetlerin başında namaz ve oruç gelir. Bu gece kılınacak namazların sevabı Efendimiz tarafından hadisi şeriflerle önemi ve faziletleri ile bildirilmiştir. Peki, Miraç Kandilinde Ne Yapılmalı? İşte, Miraç Kandilinde yapılacak ibadetler:

MİRAÇ KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER

Gündüzünde oruç tutmak,

Gece teheccüd namazına kalkmak,

Zikir çekmek,

İstiğfar (Tövbe) etmek,

Dua etmek,

Seherde kuşluk (duha) namazı,

Kur'an-ı Kerim okumak.

Miraç Kandili için ne zaman oruç tutulur?

Miraç Kandili için önem arz eden Amenerrasulü Arapça okunuşu:

La yükellifu Allahu nefsen illa vus'aha(c) leha ma kesebet ve'aleyha me-ktesebet(k) rabbena la tu-aḣiżna in nesina ev aḣta/na(c) rabbena vela tahmil 'aleyna isran kema hameltehu 'ale-lleżine min kablina(c) rabbena vela tuhammilna ma la takate lena bih(i)(s) va'fu 'anna vaġfir lena verhamna(c) ente mevlana fensurna 'ale-lkavmi-lkafirin(e) (Bakara-286)

Amenerrasulü duası Türkçe okunuşu

Amene-rrasulu bima unzile ileyhi min rabbihi velmu/minun(e)(c) kullun amene bi(A)llahi ve mela-iketihi ve kutubihi ve rusulihi la nuferriku beyne ehadin min rusulih(i)(c) ve kalu semi'na ve ata'na(s) ġufraneke rabbena ve-ileyke-lmasir(u) (Bakara-285)

MİRAÇ NEDİR?

Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getirir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)' in göge yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olayıdır. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Recep ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında "İsra" adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Miraç olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.