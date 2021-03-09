09 Mart 2021 Salı 16:24 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 16:24

Miraç Kandili için ne zaman oruç tutulur? sorusu, bu mübarek gecenin hürmetine nail olmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Miraç hadisesi, Peygamber Efendimiz'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da Allah'ın huzuruna yükseldiği hadiseye denir. Peygamber efendimizin göğe yükseldiği geceyi temsil eden bu özel geceyi layığıyla idrak etmek isteyen Müslümanlar dualar edilip ibadetlerini gerçekleştirilecek. Peki Miraç Kandili için hangi gün oruç tutulur? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

MİRAÇ KANDİLİ İÇİN HANGİ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Miraç Kandili'nde oruç tutmak isteyenler araştırmalarını yoğunlaştırdı. İslâm inancında Hz. Muhammed'in (s.a.v), Allah'ın (cc) daveti üzerine yedi kat semayı aşıp O'nunla görüşmesi mucizesidir. Bu gecede yapılacak ibadetler çok önemlidir. Kandil gününü de oruçlu geçirmek sevaptır. Bu güzel günün faziletlerinden faydalanmak isteyenler, Miraç Kandili'ni ibadet, dualar ve öncesinde tutulacak oruçlarla geçirmek istiyor.

Kandil günlerinin gündüzünde oruç tutup, o günün akşamını da namaz kılmak ve Kur'an-ı Kerim okumak büyük sevaptır.

MİRAÇ KANDİLİ İÇİN NE ZAMAN ORUÇ TUTULUR?

İslam'da üç aylar ibadet etmek için en güzel aylardandır. Bu aylarda oruç tutmak ve namaz kılmak Allah'ın rızasını kazanmak için çok büyük bir fırsattır. Bu nedenle üç aylar boyunca Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmanın alimler çok büyük sevap olduğunu söylemektedir.

Miraç Kandilinin gündüzünde oruç tutulur. Bazı alimler kandil gününün öncesi ve sonraki gününde de oruç tutulabileceğini söylemişlerdir. Öte yandan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Kandil orucu ile ilgili yaptığı bir açıklamada, "Oruç bir gün sonra da tutulabilir. Kandil sonrası ve öncesi de oruç tutulabilir" ifadelerini kullanmıştır.

MİRAÇ KANDİLİ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusundaki verdiği bilgi;

"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185).

Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhari, Savm, 52-53; Müslim, Sıyam, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir." Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Müslümanlar için hayırlarla dolu olan bu gecede, oruç tutmak için sahur yapacak olan vatandaşların niyet etmesi gerekiyor. Diyanet bilgisine göre, bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterli oluyor.