10 Mart 2021 Çarşamba 16:43 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 16:43

Miraç Kandili bu gece büyük bir coşku içinde idrak edilecek. Dualar edilip, tesbihlerin çekileceği bu mübarek gecede yapılan ibadetler çok faziletlidir. Peygamber Efendimiz'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da Allah'ın huzuruna yükseldiği bu geceye Miraç Kandili deniyor. Peki Miraç Kandilinde çekilecek tesbihler nelerdir? İşte Miraç Kandili zikirleri ve tesbihatları

MİRAÇ KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

Miraç Kandili'nde okunan dualar geri çevrilmez. Miraç Kandilinde, Allah'ın merhametine sığınmak için böyle önemli gecelerde bol bol tövbe edip, istiğfar ve tesbih çekilmesi gerekir. Bu noktada, Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler önem arz ediyor.

Namaz ve Kuran-ı Kerim okumak dışında müminler gece boyunca tesbih çekerek Allah'ı zikretmeleri Allah'ın merhameti ve rızasını kazanmak için fırsattır. İşte Miraç kandilinde çekilecek tesbihler:

- Sübhanallahi'l Hayyül-kayyum

- La ilahe illallah

- Sübhanallah

- Estağfirullahe'l azim ve etübü ileyh

- Allahu Ekber

MİRAÇ KANDİLİ TESBİHATLARI VE ZİKİRLERİ

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."

Bol bol zikir çekilmeli. Resûlullah (sav), "En faziletli zikir 'Lâ ilahe illallah'; en faziletli dua da 'Elhamdülillah' demektir." (İbn Mâce, Edeb, 55) buyurmuştur.

"Allah'ı tesbih ederim/bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim, hamd Allah'a mahsustur, Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür." zikrini okumalı. Sonra yüz kere istiğfar etmeli ve yüz kere de Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz'e salât ve selâm gönderilmelidir. Bunlardan sonra da istenilen şekilde dua edilmelidir."

Hz. Peygamber'e en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.

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Rasûl-i Ekrem Efendimiz; "Her kim, bu Seyyidü'l-istiğfârın sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim, sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur." (Buhârî, Deavât, 2, 16; Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101)

"Allah'ım! Sen benim Rabbimsin. Sen'den başka ibadete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen'in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen'den başka affedecek yoktur."

Hz. Peygamber'e en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.

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