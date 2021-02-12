12 Şubat 2021 Cuma 13:56 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 13:56

3 aylar tesbihi nasıl çekilir? sorusu milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Üç ayların başlangıcı olan Recep ayının başlamasıyla birlikte ibadet etmek isteyenler bu ayda yapılacak duaları ve zikirleri öğrenmek istiyor. Bu güzel ayı ibadet ederek geçirmek isteyenler için 3 aylar tesbihi, zikirleri ve dualarını haberimizde derledik. Peki 3 aylar tesbihine ne zaman başlanır? İşte Recep ayınd başlayıp, Şaban ve Ramazan ayında çekilmesi gereken tesbih ve zikirler.

3 AYLAR TESBİHİNE NASIL BAŞLANIR?

Üç ayların birincisi olan Recep ayının ilk günü girince Allah rızası için iki rekat nafile namazı kılınır.

Samimiyetle günahların affı istenip 111 defa 'Allahümme Salli Ala Muhammed' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. Daha sonra 1660 defa 'Ya Allah' esması zikredilerek tesbih çekilir.

3 aylar boyunca her gün 1100 kere 'La İlahe İllallah', 100 kere de 'Muhammedürresulullah' diye bu tesbihe devam edilir.

3 aylar tesbihinde Ramazan Bayramına yakın günlerde 90 bin kelime-i tevhid "La ilahe İllallah" tesbih çekilir.

MÜBAREK "ÜÇ AYLAR" DUALARI

Bi'smi'llahi'r-rahmani'r-rahim

Allahümme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan vahtim lena bi'l-iman ve yessir lena bi'l-kur'an



1100 defa la ilahe illallah

100 defa Muhammedürresulullah

100 defa ya Allah

111 defa Allahümme salli ala Muhammed

3 aylar tesbihleri ve okunacak tesbih duaları ise şu şekilde;

RECEB AYI TESBİHLERİ

10 GÜN 100 defaSübhana'llahi'l- hayyil- kayyum

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed

10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

ŞABAN AYI TESBİHLERİ

10 GÜN 100 defa Ya latifu celle şanühü

10 GÜN 100 defa Ya rezzaku celle şanühü

10 GÜN 100 defa Ya azizü celle şanühü

RAMAZAN AYI TESBİHLERİ

10 GÜN 100 defa Ya erhame'r- rahimin

10 GÜN 100 defa Ya gaffarü'z- zünüb

10 GÜN 100 defa Ya 'atika'r- rikab