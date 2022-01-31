31 Ocak 2022 Pazartesi 12:52 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 12:52

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içine alan mübarek 3 aylar başlıyor. Bu mübarek ayları ibadet ederek değerlendirmek isteyen Müslümanlar "3 aylarda ne zaman oruç tutulur, nasıl niyet edilir?" konularını araştırmaya koyuldu. Şubat ayının 2'sine denk gelen Çarşamba günü, Recep ayının 1. günüdür. Hadis-i Şerif'e göre üç ayların birinci gününde oruç tutmak üç senelik günahlara kefaret olur. Peki 3 aylar başlangıcında kaç gün oruç tutulur?

3 AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müslümanlar için maneviyatı ve önemi büyük 3 aylar 02.02.2022 Çarşamba günü başlıyor. Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili de Recep ayının ikinci günü idrak edilecek. Recep ve şaban aylarının ardından on bir ayın sultanı ramazan ayı başlayacak. Bu mübarek aylarda ibadetler edip tövbe istiğfarda bulunmak çok önemlidir. Peki 3 aylar orucu ne zaman tutulur 2022?

3 AYLARDA NE ZAMAN ORUÇ TUTULUR?

Üç ayların ilk gününde tutulacak oruç için şöyle bir hadis mevcuttur;

Hadis-i Şerif'e göre; 3 ayların başlangıcı olan Receb'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Buna göre Peki 3 aylar orucu kaç gün tutulur?

3 AYLAR BAŞLANGICINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

İbn Abbas der ki; "Efendimiz, Recep ayında o kadar çok oruç tutardı ki hiç iftar etmeyecek sanırdık. Bazen de Recep ayında oruca o kadar ara verirdi ki hiç tutmayacak sanırdık." Peygamberimiz, bu ayda sık sık oruç tutarak nafile oruca teşvik ederdi. Bazen de tutmayarak bu ayın Ramazan orucuna benzetilmesine engel olurdu. Fakat üç aylar içinde Recep Ayı'nda tutulacak oruç son derece kıymetlidir.

Yani Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu mübarek aylarda istediği kadar nafile oruç tutabilmektedir.

Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Hz. Âişe'nin ifadesine göre Ramazan'dan başka hiçbir ayı bütünüyle oruçlu olarak geçirmemiştir. Ramazan'dan sonra en çok oruç tuttuğu ay ise Şaban ayıdır.(Müslim, Sıyam 175, 176).

3 AYLAR ORUCUNA NASIL NIYET EDILIR?

Üç aylarda oruç tutmak isteyenler, niyet etme hususunda Diyanet bilgisine odaklandı. Diyanet bilgisine göre, Recep, Şaban ve Ramazan aylarında kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde nafile oruç tutabiliyor. Diyanet bilgisine göre, bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterli oluyor.

3 aylarda oruç tutmak isteyen bir Müslüman, öncelikle (varsa borcu) kaza orucunu tutar, daha sonra da nafile oruç tutmak isterse onları tutabilir. Önce kaza oruçlarını tutması daha doğru olur. Böyle bir orucu tutacak kimsenin durumu ve niyeti de önemlidir. Diğer ibadetlerde olduğu gibi oruç ibadetinde de niyet şarttır. Orucun sahih olması İçin niyet şarttır. Kalben niyet kâfidir. Oruç için sahura kalkmak da niyet sayılır.