31 Ocak 2022 Pazartesi 13:39 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 13:39

3 aylar, manevi huzur ve sükûnun kalplere indiği, ilahi rahmetin taştığı rahmet ayları olarak bilinir. Bu aylarda Müslümanlara Kur'an-ı Kerim okuma, tesbih çekme, oruç tutma, zikretmek ve sadaka verme gibi nafile ibadetlere yönelmeleri daha çok tavsiye edilir. Peki 3 aylar tesbihi nasıl başlanır? Üç aylar tesbihleri, zikirleri ve ibadetlerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

3 aylar boyunca Kuran-ı Kerim okumak, nafile ve kaza namazlar kılmak, zikir çekmek hem Allah'ın rızasını kazanmak için hem de dilek ve duaların kabul edilmesi için fırsat ayları olarak görülmektedir. Üç ayların faziletine dair Hz. Peygamber'den nakledilen rivayetlerin yanı sıra dinî kültürde mübarek sayılıp kutlanan Regaip, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin bu aylarda yer alması, 3 aylara ayrı bir önem verilmesine, ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle daha fazla meşgul olunarak değerlendirilmesine zemin hazırlamıştır.

ÜÇ AYLAR TESBİHİNE NASIL BAŞLANIR?

3 aylarda samimiyetle günahların affı istenip Allah rızası için 111 defa 'Allahümme Salli Ala Muhammed' diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. Daha sonra 1660 defa 'Ya Allah' esması zikredilerek tesbih çekilir.

3 aylar boyunca her gün 1100 kere 'La İlahe İllallah', 100 kere de 'Muhammedürresulullah' diye bu tesbihe devam edilir.

3 aylar tesbihinde Ramazan Bayramına yakın günlerde 90 bin kelime-i tevhid "La ilahe İllallah" tesbih çekilir.

3 AYLARDA ÇEKİLEN TESBİH VE ZİKİRLER:

- Üç aylar boyunca her gün, 1100 defa 'La İlahe İllallah', 100 defa da 'Muhammedurresullullah' denir.

- Recep ayına girerken 'Allahümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'ban, ve belligna Ramazan' zikri çekilir.

- Recep ayının ilk 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-hayyil-kayyum'

- Recep ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-ehadi's-samed'

- Recep ayının son 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-gafuri'r-rahim'

- Şaban ayının ilk 10 gübü 100 defa 'Ya latifu celle şanühü'

- Şaban ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Ya rezzaku celle şanühü'

- Şaban ayının son 10 günü 100 defa 'Ya azizü celle şanühü'

- Ramazan ayının ilk 10 günü 100 defa 'Ya erhame'r- rahimin'

- Ramazan ayının ikinci 10 günü100 defa 'Ya gaffarü'z- zünüb'

- Ramazan ayının son 10 günü 100 defa 'Ya 'atika'r- rikab'

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