En güzel üç aylar tebrik mesajları! Resimli, yazılı, dualı, anlamlı üç aylar mesajları 2023

Üç aylar tebrik mesajları; Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içine alan 3 ayların başlamasıyla birlikte Müslümanlar tarafından paylaşılmaya başlandı. İçinde Regaip Kandili gibi mukaddes bir günün de yer aldığı Recep ayında eller semaya açılarak dualar edilecek.

ÜÇ AYLAR TEBRİK MESAJLARI

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek üç aylarınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun..

"Dürüstlük pahalı bir mülktür, ucuz insanlarda bulunmaz" diyen Hazreti Ömer efendimiz gibi tüm işlerimizde dürüst olalım, akrabamıza karşı merhametli davranalım; ALLAH'tan gelenin ALLAH'a döneceğini unutmayalım. Üç aylar mübarek olsun!

Üç ayların yurt genelinde barışa, huzura ve mutluluğa vesile olmasını dilerim.

Recep ayı ile başlayan üç aylar silsilesinin önemini hiçbir zaman unutmayalım. Üç aylar da edeceğimiz dualarda birbirimizi hatırlayalım.

Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Üç ayların mübarek olsun..

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan üç aylarınız mübarek olsun..

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu aylarda dualarda birleşmek dileğiyle, Üç aylarınız mübarek olsun...

Aldığımız her nefeste Rabbimizi anarak geçireceğimiz mübarek aylar olması dileğiyle... Üç aylarınızı tebrik ederim

İçinde bulunduğumuz bu günlerin, kalplerimizin imanla dolmasına vesile olması duasıyla... Üç Aylarımız mübarek olsun.

Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, hayırlı 3 aylar dilerim.

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu günlerde dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle.. 3 aylarınız mübarek olsun.

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice üç aylar..

Recep ayı ile başlayan üç aylar silsilesinde namaz kılmayan gençlerimizin namaz kılmasını nasip eyle Rabbim. Namaz edası olanların hakikate dönmesini sağlayacak tek güç sende, irade sıfatınla onları hak yoluna çevir ALLAH'ım.

Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu 3 aylar geçirmenizi dileriz.

"Huzur bulmak istiyorsanız ezan ile dirilin namaz ile yaşayın" diyen Ebu Bekir Sıddık (r.a.) efendimiz gibi, üç aylar boyunca ibadetlerimizi eksiksiz olarak yerine getirmeye özen gösterelim. Üç ayların önemli gün ve gecelerini es geçmeyelim.

ALLAH'ım, bizi mağfiretinden eksik etme. Bize acı. Recep ayındaki ibadet deryasından faydalanmamızı nasip eyle. Çocuklarımızı Şaban ve Ramazan ayının hürmetinden eksik koyma.

