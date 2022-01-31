31 Ocak 2022 Pazartesi 16:31 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 16:31

3 aylarda yapılacak ibadetler, Müslümanların gündeminde yer alıyor. Üç aylar, 2022 yılında Şubat ayının 2'sinde başlıyor. Kameri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylar, İslam alemi için büyük önem arz etmektedir. Bu aylarda yapılan ibadetler çok mühimdir. Peki 3 aylarda ne yapılmalı? 3 aylarda yapılacak ibadetler nelerdir? İşte üç aylarda yapılması tavsiye edilen zikir, dua, tesbih, namaz, oruç gibi ibadetler...

3 AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İslam alemi için çok önemli bir yere sahip olan 3 aylar, 2022 yılında Şubat ayının 2'sinde başlıyor . Ertesi güne tekabül eden ayın perşembe ise Regaip Kandili idrak edilecek.

Halk arasında 3 aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir.

Peygamber efendimiz 3 aylarla ilgili başka bir hadis-i şerifinde ise; "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret etmiştir.

3 AYLARDA NE YAPILMALI?

İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan, manevi diriliş ve arınma mevsimi üç aylarda oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelinmesi tavsiye edilir.

3 AYLARDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği 3 aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma, nafile namaz kılmak ve sadaka verme gibi ibadetlerin daha çok yapılması tavsiye ediliyor. İşte üç aylarda yapılması tavsiye edilen ibadetler...

ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTMAK

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır.

Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dini bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

3 aylarda ne zaman oruç tutulur? Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s), her pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmayı adet haline getirdiğinden üç aylarda imkanı ve sağlığı el verenlerin pazartesi ve perşembe günleri oruç tutması önerilir.

NAMAZ KILMAK

Günde 5 vakit namaz kılmak her Müslüman kişinin üzerine vazife farz ibadettir. Üç aylar boyunca farz olan namaz ibadetleri dışında nafile kaza namazlar, kuşluk namazı, teheccüd namazı, kuşluk namazı gibi nafile namazlarının kılınması çok kıymetlidir. En önemli ibadetlerden biri olan namaz ibadetine üç aylar boyunca ayrıca ehemmiyet gösterilmesi duaların kabul edilmesi ve Allah'ın rızasını kazanmak için çok kıymetlidir.

KURAN-I KERIM OKUMAK

Üç aylar boyunca Kuran-ı Kerim okumak ve hatta hatmetmek çok faziletlidir. Allah'ın emir ve yasaklarını anlamaya çalışmak, O'nun nurundan istifade etmek üç aylarda yapılabilecek en kıymetli ibadettir. Günahların affedilmesi için üç aylarda düzenli olarak her gün Kuran-ı Kerim'i okunması çok faziletlidir.

SALAVAT GETIRMEK

Peygamber Efendimiz (s.a.s)'i salavatlarla anmak dünya hayatındaki arzuların kabul edilmesine rivayet edilir. Her cuma günü salavat getirmek, günahların affedilmesi, duaların kabul edilmesine vesile olur. Bunun dışında her gün salavat getirmeyi alışkanlık haline getiren kişinin Peygamber Efendimiz (s.a.s)'e cennette komşu olacağı rivayet edilmektedir.

ZIKIR VE TESBIH ÇEKMEK

Allah'ı zikretmek, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılması en faziletli ibadetlerden biridir. Zikir çekmeyi alışkanlık haline getirenlerden şeytan uzaklaşır. Kişinin kalbine yumuşaklık gelir, üzüntülerinden kederinden kurtulur. Üç aylar boyunca Allah'ı zikretmek ise üç aylar gibi kıymetli zamanları daha da faziletli hale getirir.

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