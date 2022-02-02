2 Şubat 2022 Çarşamba 15:24 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 15:24

Regaip Kandili'nde oruç tutmak isteyen vatandaşların hangi gün oruç tutmaları gerektiği konusunda araştırmaları hız kazandı. Recep, Şaban ve Ramazan'dan oluşan üç aylar başladı. 3 aylarda Müslümanlar ibadet etmek ve hayır ve hasenatta bulunur. Özellikle Regaip Kandilinde oruç tutmak en faziletli ibadetlernden biridir. Bu sene Regaip Kandili 03.02.2022 Perşembe günü idrak edilecek. Buna göre Regaip Kandili orucu ne zaman, hangi gün tutulur? Regaip Kandili oruç niyeti nasıl getirilir? İşte detaylar...

Regaip Kandili, 2022 Diyanet dini günler takvimine göre 3 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığı inanç ve ümidiyle bu gecede Allah'a ibadet edecek olanlar oruçlarını tutacaklar. Regaip Kandili orucu hangi gün tutulur, nasıl niyet edilir?

REGAIP KANDILINDE NE ZAMAN ORUÇ TUTULUR?

Kameri aylar her yıl 10 gün öne gelir. Bu nedenle de Regaip Kandilinin tarihi her yıl değişir. 2022 yılında ise Regaip Kandili, Recep ayının ikinci günüdür ve 3 Şubat Perşembe gününe denk gelmektedir. Perşembeyi Cumaya bağlayan ilk gece Regaip Kandilidir ancak oruç gündüzünde tutulur. Yani oruç tutmak isteyenler 3 Şubat Perşembenin imsak vaktine kadar orucuna niyetlenmiş olur ve Perşembe günü akşam ezanıyla birlikte orucunu açar.

İster akşam ezanını kılıp iftarını yapar, isterse de iftarını yapıp akşam namazını eder. Ardından ise Regaip Kandilinin faziletinden nasiplenmek için ibadetlerini yerine getirir. Regaip Kandili namazını kılabilir ve Kur'an-ı Kerim okuyabilir. Bu geceye ismini melekler vermiştir ve bu gece yapılacak her ibadet çok sevaptır.

Kandil günü olan Perşembe gündüzü oruç tutulur.

REGAIP KANDILINDE ORUÇ TUTMANIN FAZILETI

Peygamber Efendimiz (S.A.V) "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyurmuştur.

Recep ayının diğer Hicri aylardan farkı ise iki kandili bağrında tutan biricin aydır. Regaip Kandili ve Miraç Kandili, Recep ayında idrak edilir. Recep ayının ilk Perşembeyi Cumaya bağlayan gecesi ise Regaip gecesidir.

Regaip gecesinde yapılacak ibadetlerden en sevabı da oruç tutmaktır. Regaip Kandilinde tutulan oruç, kişiye büyük faziletler kazandırır.

Peygamber efendimiz Recep ayında oruç tutulmasını tavsiyesi etmiştir. Regaip Kandilinde oruç tutmak bir Müslüman'ın o gün yapacağı en güzel ibadetlerdendir.