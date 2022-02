1 Şubat 2022 Salı 14:30 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 14:30

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içine alan üç aylar başlıyor. Müslümanlar, tövbe ve dua kapılarının açık olduğu üç aylara kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Şubat ayının 2'sinde başlayan üç ayları hatırlatmak amacıyla sosyal medyada ve Whatsapp'ta üç aylar ile ilgili sözler ve dualar paylaşılıyor. Sizler için hazırladığımız 3 aylar tebrik mesajlarını sevdiklerinize gönderebilir, bu mukaddes zaman diliminin geldiğini hatırlatabilirsiniz. İşte sizin için seçtiğimiz dualı, resimli, en güzel 3 aylar tebrik mesajları

Hicri takvimde mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içine alan üç aylar başlıyor. Dua kapılarının açık olduğu bu mübarek zaman için en güzel 3 aylar mesajları üç aylar ile ilgili sözler, Resimli, dualı, en güzel 3 aylar kutlama mesajları...

3 AYLAR TEBRİK MESAJLARI

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek üç aylarınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

"Dürüstlük pahalı bir mülktür, ucuz insanlarda bulunmaz" diyen Hazreti Ömer efendimiz gibi tüm işlerimizde dürüst olalım, akrabamıza karşı merhametli davranalım; ALLAH'tan gelenin ALLAH'a döneceğini unutmayalım. Üç aylar mübarek olsun!

Üç ayların yurt genelinde barışa, huzura ve mutluluğa vesile olmasını dilerim.

Recep ayı ile başlayan üç aylar silsilesinin önemini hiçbir zaman unutmayalım. Üç aylar da edeceğimiz dualarda birbirimizi hatırlayalım.

Üç aylar boyunca edeceğimiz her duanın bilincinde olmayı ihmal etmeyelim. Bol bol dua edelim. Rabbimizden isteyelim. Üç aylar Müslüman âleminde mübarek olsun.

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu aylarda dualarda birleşmek dileğiyle, Üç aylarınız mübarek olsun...

Aldığımız her nefeste Rabbimizi anarak geçireceğimiz mübarek aylar olması dileğiyle..

ALLAH'ım, bizi mağfiretinden eksik etme. Bize acı. Recep ayındaki ibadet deryasından faydalanmamızı nasip eyle. Çocuklarımızı Şaban ve Ramazan ayının hürmetinden eksik koyma.

İçinde bulunduğumuz bu günlerin, kalplerimizin imanla dolmasına vesile olması duasıyla... Üç Aylarımız mübarek olsun.

Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, hayırlı 3 aylar dilerim.

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu aylarda dualarda birleşmek dileğiyle, Üç aylarınız mübarek olsun...

Recep ayı ile başlayan üç aylar silsilesinde namaz kılmayan gençlerimizin namaz kılmasını nasip eyle Rabbim. Namaz edası olanların hakikate dönmesini sağlayacak tek güç sende, irade sıfatınla onları hak yoluna çevir ALLAH'ım.

Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu 3 aylar geçirmenizi dileriz.

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu günlerde dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle.. 3 aylarınız mübarek olsun.

Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, 3 ayların mübarek olsun..

"Huzur bulmak istiyorsanız ezan ile dirilin namaz ile yaşayın" diyen Ebu Bekir Sıddık (r.a.) efendimiz gibi, üç aylar boyunca ibadetlerimizi eksiksiz olarak yerine getirmeye özen gösterelim. Üç ayların önemli gün ve gecelerini es geçmeyelim.

EN GÜZEL 3 AYLAR MESAJLARI ÜÇ AYLAR İLE İLGİLİ SÖZLER

Üç aylar boyunca aradaki dargınlıkların sona ermesi için çabalayalım. Müslümanın yakınlarıyla 3 günden fazla küs kalması doğru değil derler. Karşımızdaki kişiyi beklemeden aradaki buzları eritelim.

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bu günlerde düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle.. 3 ayların mübarek olsun..

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, 3 ayların mübarek olsun..

3 aylarınız mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun! Nice üç aylara.. Allah'ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. 3 aylarınız mübarek olsun..

Recep, Şaban ve Ramazan aylarındaki önemli gün ve gecelerde birbirimize bol bol dua edelim. Ne isteyeceksek Rabbimizden isteyelim. Bu manevi dönemin huyu suyu hürmetine birbirimizi hayırla yâd edelim.

Barış ve sevginin birleştiği, dostlukların daha çok büyüdüğü, hüzünlerin azaldığı, belki durgun belki yorgun, yinede mutlu ve umutlu nice hayırlı 3 aylara...

Bir kişiye vesile olacağımız, bin dua işiteceğimiz; bin gönülden içeri gireceğimiz bir üç aylar olması ümidiyle.

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice üç aylar.

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun. Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun. 3 aylarınız mübarek olsun..

Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah'a kulsun, ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun üç ayları mübarek olsun.

Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, hayırlı üç aylar dilerim.

Günde 5 vakit aldığımız abdest, 5 vakit kıldığımız namaz; Ramazan ayında tuttuğumuz oruç! Kadir gecesinde kılacağımız namaz... Rabbim bu güzellikleri bu senede yaşamamızı nasip eyle. Biz aciz kullarını bu ibadet sofrasından eksik etme ALLAH'ım...

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. 3 aylarınız mübarek olsun..

Besmele-i Şerifle başladığımız günlerden mübarek 3 aylara... Dualarımızda birbirimizi unutmayalım.

Bir mesaj, bir kelam ile başlar dostluk; dünyadan geriye kalan ise dostluklardan gelen dualardır. Mübarek üç aylar hayırlı uğurlu olsun.

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice üç aylar..

Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır. 3 aylarınız mübarek olsun..

Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, günler vardır kutlamak ve af dilemek için. Üç aylarınız mübarek olsun..

