Düğünler nasıl olacak? Düğün salonları ne zaman açılıyor?

02 Mart 2021 Salı 15:46 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 15:46

Düğünlerin nasıl olacağına dair ayrıntılar, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Türkiye'de bugün itibariyle kontrollü normalleşme sürecine girildi. Vaka sayılarına göre 4 gruba ayrılan illerin risk durumuna göre yeni kurallar belirlendi. Kabine toplatısının ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tek tek açıklandı. Evlenecek çiftler ise düğünlerin nasıl olacağına dair araştırmaya koyuldu. Buna göre Düğün salonları ne zaman açılıyor?

DÜĞÜNLER NASIL OLACAK?

Kontrollü normalleşme kapsamında 81 il 4 gruba ayrıldı. Düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek iller kırmızı olarak renklerle ifade edilirken, Nikah ve düğünler için bu illerin risk durumuna göre kurallar belirlendi. Peki Düğünler nasıl olacak?

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Kontrollü normalleşme kararlarına göre düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 100'ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 50'yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KONTROLLÜ NORMALLEŞME GENELGESİNDE YER ALAN DÜĞÜN MADDELERİ

* Denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valilik/Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesi sağlanacaktır.

* Benzer şekilde nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az 3 gün öncesinden Valilik/Kaymakamlıklara e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesi sağlanacaktır.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

İzmir'de cumartesi yasak var mı? İzmir hangi risk grubunda?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasak hangi illerde kalktı?

Konya'da cumartesi pazar yasak var mı?