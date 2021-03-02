02 Mart 2021 Salı 11:25 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 11:25

20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı orta risk (Sarı) ve düşük risk (Mavi) grubunda kaldırıldı. Uzun süredir sadece belirli saatlerde dışarı çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocuklar, normalleşmenin başladığı Sarı ve Mavi gruptaki illerde artık kısıtlama olmaksızın dışarı çıkabilecek. Peki 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasak hangi illerde kalktı? İşte orta risk ve düşük risk olarak adlandırılan sarı ve mavi renkli listedeki o iller...

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının kalkıp kalmadığı ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlandı. Genelgede, 'Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır.' denildi. Diğer illerde ise kısıtlama saatleri değişti.

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ YASAK HANGİ İLLERDE KALKTI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge içerisinde, 'Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir.' denildi.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI YASAĞIN KALKTIĞI İLLER

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller (MAVİ); Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (14 İl)

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller (SARI); Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl)

YASAĞIN DEVAM ETTİĞİ İLLER

İşte Sağlık Bakanlığı'nın açıkladı risk haritasına göre yasağın uygulanmayacağı iller şöyle sıralandı:

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller (TURUNCU); Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl)

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller (KIRMIZI); Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl)

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu) kategoride yer aldı.

YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

DAHA ÖNCE HANGİ SAATLERDE SOKAĞA ÇIKABİLİYORLARDI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı 18 Kasım genelgesinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyordu.