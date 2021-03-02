İzmir'de cumartesi yasak var mı? İzmir hangi risk grubunda?

02 Mart 2021 Salı 12:24 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 12:24

İzmir'de cumartesi yasak var mı? sorusunun cevabı, kentte yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'de Normalleşme Sürecine girilmesiyle birlikte 4 gruba ayrılan illerin risk durumuna göre kurallar belirlendi. Kabine toplatısında ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tek tek açıklandı. Peki İzmir hangi risk grubunda yer alıyor? İşte İzmir'in risk grubu ve alınan yeni kararlar

İZMİR HANGİ RİSK GRUBUNDA?

İstanbul ve İzmir yüksek riskli turuncu, Ankara ise orta riskli sarı renk olarak sınıflandırıldı. Alınan karara göre kısıtlamalar her hafta illere göre yeniden düzenlenecek.

İZMİR'DE CUMARTESİ YASAK VAR MI?

Kararlar kapsamında 81 il, düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riski turuncu ve çok yüksek renkli kırmızı olarak renklere ayrılırken, İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu) grupta yer aldı.

PAZAR GÜNÜ YASAK DEVAM EDECEK

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. İzmir'de cumartesi yasak kaldırıldı fakat pazar günü devam edecek.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar bazı illerde sona erdi ve risk gruplarına göre normalleşme süreci başladı. Hafta içi ve hafta sonu yasakları ile belirli yaş gruplarındaki sokağa çıkma yasakları ile ilgili yeni kararlar alınırken, restoran, kafe ve diğer işletmelerle ilgili kararlar da açıklandı.

İZMİR'DE KAFELER AÇILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı pastane kıraathane gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07:00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteye ile sürdürebileceklerdir." dedi.

Bu kapsamda İzmir'de restoranlar sabah 07:00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle faaliyetini sürdürebilecek.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasak hangi illerde kalktı?