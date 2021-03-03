03 Mart 2021 Çarşamba 09:30 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 09:30

Türkiye'de koronavirüs sürecinde kontrollü normalleşme sürecine girildi. Kabine Toplantısı sonrası kontrollü normalleşme kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Kararlar kapsamında 81 il, düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak gruplara ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada nikahlar ve düğünler ile ilgili konuya da değindi. Peki Düğünler nasıl olacak? Düğün salonları ne zaman açılıyor? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

DÜĞÜNLER NASIL OLACAK?

Kontrollü normalleşme kapsamında 81 il 4 gruba ayrıldı. Düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek iller kırmızı olarak renklerle ifade edilirken, Nikah ve düğünler için bu illerin risk durumuna göre kurallar belirlendi. Peki Düğünler nasıl olacak?

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Kontrollü normalleşme kararlarına göre düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 100'ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 50'yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KONTROLLÜ NORMALLEŞME GENELGESİNDE YER ALAN DÜĞÜN MADDELERİ

* Denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valilik/Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesi sağlanacaktır.

* Benzer şekilde nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az 3 gün öncesinden Valilik/Kaymakamlıklara e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesi sağlanacaktır.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

İzmir'de cumartesi yasak var mı? İzmir hangi risk grubunda?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasak hangi illerde kalktı?

Konya'da cumartesi pazar yasak var mı?