02 Mart 2021 Salı 12:54 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 12:54

Konya'da cumartesi pazar yasak var mı? sorusunun cevabı, ilde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye'de bugün itibariyle kontrollü normalleşme sürecine girildi. Risk durumuna göre 4 gruba ayrılan illerin valiliklerince kurallar belirlendi. Konya, belirlenen listede çok yüksek risk grubunda (kırmızı) yer alıyor. Kabine Toplatısının ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tek tek açıklandı. Peki Konya'da hafta sonu yasakları kaldırıldı mı? İşte Konya yasak saatleri

KONYA HANGİ RİSK GRUBUNDA?

Kontrollü normalleşme kapsamında 81 il, düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riski turuncu ve çok yüksek renkli kırmızı olarak renklere ayrılırken, Konya çok yüksek riskli (kırmızı) grupta yer alıyor.

KONYA'DA CUMARTESİ PAZAR YASAK VAR MI?

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Konya, çok yüksek riskli (kırmızı) grupta sınıflandırıldı. Konya'da cumartesi yasak kaldırıldı fakat pazar günü devam edecek.

Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek.

KONYA'DA KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı pastane kıraathane gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07:00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteye ile sürdürebileceklerdir." dedi.

Bu kapsamda Konya'da restoranlar ve kafeler bir süre daha kapalı olacak.

Orta ve düşük risk gruplarında yer alan illerde ise kafe ve restoranlar sabah 07:00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle faaliyetini sürdürebilecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.

KONYA'DA DÜĞÜNLER

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

20 yaş altı ve 65 yaş üstü yasak hangi illerde kalktı?

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...