03 Mart 2021 Çarşamba 16:24 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 16:24

Hafta sonu marketler kaçta kapanıyor? sorusu, yeni kademeli normalleşme süreci ile birlikte yeniden vatandaşların gündeminde yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine Marketlerin çalışma saatlerine dair yeni bir genelge gönderildi. Genelge kapsamında Kontrollü normalleşme süreci ile birlikte hafta sonu yasağının kalktığı illerde ve Cumartesi market çalışma saatleri; düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illere göre düzenlendi. İşte kademeli normalleşme döneminde hafta içi ve hafta sonu marketlerin açılış ve kapanış saatleri...

MARKET SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

Normalleşme ile birlikte çalışma saatleri değişen marketlerin ve bakkalların açılış ve kapanış saatleri belli oldu. İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre mesai saatlerine sınırlama getirilen marketlerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri...

HAFTA SONU MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen marketlerin çalışma saatlerinin yer aldığı genelgede; Kısıtlamanın olduğu Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için evlerine en yakın market ve bakkal gibi işletmelerden alışverişlerini yapabilecekler.

Marketler, kısıtlamanın kaldırıldığı cumartesi günleri 10.00-20.00 arasında hizmet verebilecek.

HAFTA İÇİ ve HAFTA SONU MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Kademeli normalleşme sürecinde marketler hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) ve hafta sonu (Cumartesi günü) akşam 8'de kapanacak.

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan iş yerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Kısıtlamanın olduğu Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Marketler, bakkallar ve kuruyemişçiler hafta içi ve cumartesi günleri 10.00-20.00 arasında hizmet verebilecek. İşte A101, ŞOK, BİM, Migros market çalışma saatleri

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

KAFE VE RESTORANLAR KAÇA KADAR AÇIK?

Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri belirlenerek, her bir risk grubunda uygulanacak tedbirler kamuoyu ile paylaşıldığı vurgulanan genelgede, düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildiği ifade edildi.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ (KIRMIZI)

Covid-19 vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.

YÜKSEK RİSKLİ (TURUNCU)

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, Covid-19 vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

ORTA RİSKLİ (SARI)

Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

DÜŞÜK RİSKLİ (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır Covid-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklandı.