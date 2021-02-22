YKS başvurusu son gün ne zaman? YKS 2021 başvuru tarihleri

22 Şubat 2021 Pazartesi 12:52 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 12:52

YKS başvurusu son gün ne zaman? sorusunun yanıtı, sınava girmek isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM tarafından 2021 yılında uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular devam ediyor. YKS sınav ücretleri TYT, AYT ve YDT sınavlarının her biri için 90,00 TL olarak belirlendi. Adaylar başvurularını, YKS başvurusu için belirlenen son günden önce ÖSYM'nin internet adresinden, E-Devlet'ten veya ÖSYM AİS Mobil Uygulamasından yapabilecekler. İşte YKS 2021 başvuru tarihleri

YKS BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?

2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvurular 04.02.2021 tarihinde başladı. Başvurular Mart'ın 2'sinde sona erecek.

YKS 2021 NE ZAMAN?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), Haziran ayının 26-27'sinde yapılacak.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26.06.2021 tarihinde,

27.06.2021 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

ÜNİVERSİTE SINAVI YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurularınızı ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, ÖSYM AİS MOBİL uygulamasından veya Başvuru Merkezlerinden yapabilirsiniz.

ÖSYM sınavlarına ilk kez katılıyorsanız Aday İşlemleri Sistemi'ne kayıt olmanız gerekmektedir.

ÖSYM AİS'e kayıtlı olsanız dahi 2021-YKS'ye başvuru yapabilmeniz için süresi geçerli bir fotoğrafınızın olması gerekmektedir. ÖSYM AİS web sayfasından veya AİS MOBİL uygulaması üzerinden fotoğrafınızın geçerliliğini kontrol edebilirsiniz.

2021-YKS'ye ÖSYM AİS web sayfasından veya AİS MOBİL uygulamasından başvuru yapabilirsiniz.

1. Adım : HES kodunuzu giriniz.

2. Adım : Okul bilgilerinizi kontrol ediniz.

3. Adım : Sınav başvuru bilgilerinizi sisteme kaydediniz.

4. Adım : Sınav ücretini yatırınız.

* Sınav ücreti yatırılmadan başvurunuz tamamlanmış sayılmaz

YKS BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN DE YAPILABİLECEK

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarından T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olanların, başvuru merkezlerine gitmeden e-Devlet üzerinden YKS başvurularını yapabileceklerini açıkladı.

Sınav başvurularını 4 Şubat'ta başlatacaklarını, 2 Mart'ta sona erdireceklerini bildiren Aygün, bu yılki YKS başvurularına ilişkin şu bilgileri verdi:

"T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne ÖSYM AİS mobil uygulaması veya 'http://ais.osym.gov.tr' üzerinden 'e-Devlet ile kayıt ol' seçeneğine tıklayarak kayıt olabilecek ve sınav başvurularını yapabilecek. e-Devlet kayıtları için adaylarımızın PTT şubelerinden şifrelerini temin etmeleri gerekiyor.

Adaylar, ayrıca ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından bireysel olarak yapacakları sınav başvurularında, sistemdeki fotoğrafı, adayın varsa T.C. kimlik kartındaki fotoğrafı ile başka herhangi bir işlem gerekmeksizin otomatik olarak güncellenebilecek."

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