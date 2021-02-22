22 Şubat 2021 Pazartesi 13:46 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 13:46

SMS ile süresiz HES kodu alma gündemde sıklıkla uygulanan işlemler arasında yer alıyor. HES kodunu alırken süresiz olarak tercih edenler "Süresiz HES kodu mesajla nasıl alınır?" sorusuna yanıt arıyor. HES kodunu süreli veya süresiz şekilde alabilmek mümkün. Sınavlara, AVM'lere ve hatta Pazar yerlerine girişte mecburi olan bu kodu hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz. Peki HES kodu mesajla nasıl alınır? İşte SMS ile süresiz HES kodu alma işlemi hakkında merak edilenler.

HES KODU MESAJLA NASIL ALINIR?

SMS ile süresiz HES kodu almak sanıldığından daha kolay. Artık her yerde zorunlu hale gelen HES kodu süresiz şekilde de alınabiliyor. Böylece hep aynı kodla gereken yerlere giriş sağlayabilirsiniz. Mesajla HES kodu alırken T.C kimlik numaranızın son 4 hanesini yazdıktan sonra kod paylaşım süresini belirtmeniz gerekiyor. Peki süresiz HES kodu almak için bu alana ne yazmak gerekiyor? İşte SMS ile süresiz HES kodu almanın kolay yolu.

SMS İLE SÜRESİZ HES KODU NASIL ALINIR?

Telefonlarının mesaj bölümüne giriş yapan kullanıcılar HES yazıp aralarında boşluk bırakacak şekilde T.C kimlik numarasını, Türkiye Cumhuriyeti Kimliğinde bulunan seri numarasının son 4 hanesini ve kod paylaşım süresini yazıp 2023'e kısa mesaj (SMS) yollayarak kodu edinebilir.

Süresiz kod almak içinse; SMS'le HES boşluk T.C. Kimlik No, boşluk, Kimlik Seri No son 4 hanesini girdikten sonra bu alanı boş bıraktığınızda Paylaşım Süreniz 1 yıl olacaktır.

HES KODU SÜRELİ SÜRESİZ NE DEMEK?

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu alırken, kodun ne zamana kadar geçerli olacağı seçilebilmekte olup, süresiz olarak da belirtilebilir. SMS ile HES kodu alırken de geçerlilik süresi "gün sayısı" olarak mesajın sonunda belirtilmektedir.

Uygulama üzerinden Paylaşım Süresi'ni sınırsız olarak da belirleyebilirsiniz. SMS'le HES kodu talep etmeniz durumunda da en son girilen gün sayısı Paylaşım Süresi'ni ifade eder.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu almanın üç farklı yöntemi bulunuyor. Dileyen kullanıcılar telefonlarına indirdikleri Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden kodu edinebiliyor. Diğer bir yöntem ise kısa mesaj (SMS) ile HES kodu edinme. Son olarak devlet hizmetlerinin elektronik ortamlarda gerçekleştirilmesine yarayan e-Devlet üzerinden de vatandaşlar kodu edinebiliyor.

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. İşte adım adım detaylı HES kodu alma yöntemleri;

1- HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI ÜZERİNDEN KOD ALMA

Telefonları üzerinden kod almak isteyen kullanıcılar ilk olarak telefonlarında bulunan mobil marketler üzerinden uygulamayı indirmeleri gerekmekte. Uygulamayı telefonlarına yükleyen vatandaşlar kayıt işlemini tamamladıktan sonra "HES Kodu İşlemleri" bölümüne giriş yaparak " HES kodu Oluştur" butonuna tıklayarak kodu oluşturabilir. İsteyen kullanıcılar KOD kullanım sürelerini belirleyebilir.

2- SMS İLE HES KODU ALMA

Telefonlarının mesaj bölümüne giriş yapan kullanıcılar HES yazıp aralarında boşluk bırakacak şekilde T.C kimlik numarasını, Türkiye Cumhuriyeti Kimliğinde bulunan seri numarasının son 4 hanesini ve kod paylaşım süresini yazıp 2023'e kısa mesaj (SMS) yollayarak kodu edinebilir.

3- E-DEVLET HES KODU ALMA

Kamu kurumlarına gitmeden birçok resmi işlemi gerçekleştirdiğimiz E-devlet üzerinden artık HES kodu alınabiliyor. İlk olarak HES kodu almak isteyen e-Devlet kullanıcıları T.C kimlik ve şifresiyle sisteme giriş yapıyor. Ardından sağ üst bölümünde bulunan arama kutucuğuna " HES Kodu Sorgulama" yazan vatandaşlar bu bölümde karşılarına gelen ekrandan kod oluşturup diledikleri kurumda kullanabilir.