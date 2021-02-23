23 Şubat 2021 Salı 13:30 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 13:30

Geçtiğimiz günlerde havaya düşen ilk cemrenin ardından gözler ikinci cemre düşme tarihine çevrildi. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya, ikincisi suya, üçüncüsü de toprağa düşer. "Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. Cemre düşme tarihleri, halk takvimi ve inanışına göre Kasım ayının 100. gününden itibaren hesaplanmaktadır. Peki 2. Cemre ne zaman düşecek? İşte detaylar

2. CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor.

Üç tane olan cemrenin birincisi havaya, ikincisi suya, üçüncüsü de toprağa düşer.

2. Cemre Şubat ayının sonunda düşecek. İşte 2021 yılı için 2. ve 3. cemre düşme tarihleri.

CEMRE SUYA NE ZAMAN DÜŞER 2021?

2. Cemre suya, Şubat ayının 26 ve 27'sinde düşecek. Üçüncü cemrenin ise toprağa Mart ayının 5-6'sında düşmesi bekleniyor.

CEMRE NEDİR?

Cemre anlamı sözlüklerde kor yani ateş olarak geçmektedir. Arapça kökenli bir kelimedir. Halk arasında havaların ısınmaya başlaması olarak bilinir. Böylece halk arasında Hıdırellez kutlanmaya başlar.Cemre sıcaklıkların yükselişi olarak bilinir. Kış mevsiminin bittiğini, baharın geldiğini belirtir. Çok eskiye dayanan cemre 7 gün aralıklar ile gerçekleşir.

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

İlk olarak havaya, daha sonra suya ve toprağa düşer. Cemrenin her düşüşünde havalar ısınmaya başlar ve insanlar bu ısınan havayı hisseder.Her cemrenin düşüşü ile havalar ısınmaya başlar.

Cemreler arasındaki sıcaklıklarda düşüş görülür. Bu da cemrenin havanın aşağıdan değil, yukarıya doğru ısındığını gösterir.Cemre kelime karşılığı kor halinde yanan ateş anlamına gelmektedir. İslam dinindeki anlamı ise Müslümanların hac esnasında Mina vadisinde attıkları taşların yığını demektir.

"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

Türk Edebiyatında divan şairleri cemre geldiği zaman önemli kişilere yazdıkları övgü şiirleri de Cemreviye olarak bilinir.Cemre meteorolojik bir olaydır. Takvimlerde bahardan önce 7 gün ara ile havaya, suya ve toprağa düşer. Cemre sıcaklık yükselmesi olarak tanımlanır.