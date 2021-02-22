22 Şubat 2021 Pazartesi 12:21 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 12:21

Adalet Bakanlığı personel alımı 2021 ile ilgili yapılan açıklama sonrası konuyla ilgili araştırmalar başladı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül; İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolarda 13 bin 202 yeni personel alınacağını duyurdu. Peki Adalet Bakanlığı 13 bin personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı 2021 başvurusu nasıl yapılır? İşte Adalet Bakanlığı bünyesine yapılacak 13 bin 202 personel alımına ilişkin detaylar...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alınacağını açıkladı. Adalet Bakanı, personel alımına ilişkin Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANLIĞI 13 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz.' dedi. Adalet Bakanlığı 13 bin personel alımı için henüz başvuru tarihi açıklanmadı.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2021 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adalet Bakanlığı'ndan güncel duyuruyla ilgili başvuru açıklaması henüz yapılmadı. Daha önceki başvuruda adaylar başvurularını belirtilen tarihler arasında https://pgm.adalet.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla gerçekleştirmişti.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK KADROLAR



*İnfaz koruma memuru

*Mübaşir,

*Zabıt katibi

*Psikolog alımı