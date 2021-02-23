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Dizi

Yasak Elma 99.bölüm full izle! Yasak Elma 99. son bölüm tek parça izle!

Yasak Elma 99. bölümüyle FOX Tv ekranlarında izleyici ile buluştu. Yasak Elma 99. son bölümde; Ender ve Şahika, Hasan Ali'yi alt etmenin zaferini yaşar. Şahika'nın bu evliliği bitirmek istememesi Hasan Ali'yi zor duruma düşürür. Hasan Ali'nin, 'Böyle giderse ben 1 aya kalmam ölürüm' sözüne karşılık Şahika, 'Malum oldu herhalde' diyerek, onu öldürmeyi planladığını belli eder. İşte kaçıranlar için Yasak Elma 99.Bölüm full İzleme linki ve yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor.

23 Şubat 2021 Salı 00:34 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 00:34
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Yasak Elma 99. bölümü ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Yasak Elma 99. bölümde; Şahika, Hasan Ali ile evlenmiş, başkanın karısı olma lüksüne erişmiştir. Şantajla kandırdıkları Hasan Ali'yi oyuna getiren Ender ile Şahika, zaferlerini kutlamaktadır. Şahika, verdiği sözden cayıp, ondan boşanmak yerine öldürmeyi planlamaktadır. Şahika Hasan Ali'yi öldürecek mi? İşte kaçıranlar için Yasak Elma 99.Bölüm İzleme linki ve Yasak Elma son bölüm özeti.

Yasak Elma 99. Bölüm Pazartesi akşamı FOX TV ekranlarında yayınlandı. Yasak Elma 99. son bölümde Ender ve Şahika Hasan Ali'yi oyuna getirmenin zevkini çıkarırlar. Bu işin sonunda yaşanacak sürpriz gelişme ise herkesi şoke edecektir. Aksiyonun hız kesmediği dizi Yasak Elma 99.bölümü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler.

YASAK ELMA 99. BÖLÜM İZLE

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay'ın yer aldığı Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA 99. BÖLÜM ÖZETİ

Yasak Elma 99. son bölümde; Hasan Ali, Şahika'yla evlenmiş olmasının şaşkınlığını üstünden atmaya çalışırken, bu evliliğin bitmesi için elinden geleni yapar.

Ne var ki Şahika verdiği sözü tutmayacaktır. Şahika'nın bu evliliği kağıt üstünde bırakmaktan öteye geçmek istemesi Hasan Ali'yi zor duruma düşürür.

Şahika, Hasan Ali ile evlenmiş, başkanın karısı olma lüksüne erişmiştir. Şantajla kandırdıkları Hasan Ali'yi oyuna getiren Ender ile Şahika, zaferlerini kutlamaktadır. Şahika, verdiği sözden cayıp, ondan boşanmak yerine öldürmeyi planlamaktadır.

Öte yandan Cansu, Çağatay ve Yıldız'ın arasını bozmak için uğraşırken beklenmeyen bir ziyaretçi olayların gidişatını değiştirir.

Aksiyonun hız kesmediği dizi Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

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