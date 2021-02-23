23 Şubat 2021 Salı 20:51 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 20:51

EDHO (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz) 183. bölümüyle izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. EDHO son bölümde Çakırbeyliler, Alparslan'ı vuran kişinin peşine düşer. "Benim ciğerime göz diktiler" diyen Kimsesiz Doğan, sokaklardaki tüm kimsesizleri İshak'ın izini bulmaya çağırır. Meydanlara geri dönen İlyas ise silahını düşmanlarına doğrultup korkusuzca ateşler. Peki Alparslan ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm full izlemek için haberimizdeki linke tıklayabilirsiniz. EDHO 183. son bölüm tek parça izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölümüyle Atv izleyicisini karşısına çıktı. Atv'de yayınlanan fenomen dizi EDHO son bölümde İshak'ın "Ben Çakırbeylileri elleri cebindeyken vuracağım. Elleri silahındayken değil!" sözleri dikkat çekti. İshak'ın planı ne? Alparslan ölecek mi? İşte EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm full izleme sayfası.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 183. BÖLÜM FULL İZLE (EDHO SON BÖLÜM ATV)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölümde; Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'yi şebekenin elinden kurtarmanın sevincini yaşayamadan, yeğeni Alpaslan'ın canının derdine düşer.

Kendi mekanlarında, dostlarının arasında suikaste uğrayan Alpaslan, hastanede yaşam savaşı verir. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Hızır Çakırbeyli tüm ailesini ve dostlarını bir araya toplayarak iz bulmalarını ister.

EDHO son bölümde Hızır Çakırbeyli'nin bu isteğine en hızlı yanıtı ise kimsesizlerin babası Doğan verir. Alpaslan'a yapılan suikastin arkasındaki isme ulaşan Kimsesiz Doğan, okları kontrgerilla İshak'a çevirir. "Benim ciğerime göz diktiler" diyen Kimsesiz Doğan, sokaklardaki tüm kimsesizleri İshak'ın izini bulmaya çağırır.

Doğan Baba'nın bulduğu adreslere tek tek baskınlar yapan İlyas Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan'ın intikamını almak için gözünü karartır. İlyas Çakırbeyli ise uzun zaman sonra çatışmaya girer. Düşmanlarını bir bir öldüren İlyas, yeğeni için kahrolur.

Tüm aile perişan halde Alpaslan'dan gelecek haberi beklerken, Ceylan Çakırbeyli'nin tek duası ise Alpaslan'ın ölmemesidir.

Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik ( Ceylan), Ali Sürmeli ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman), Sabiye Tozan (Hayriye Çakırbeyli) gibi yıldız isimlerin kadroda yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180. bölümünde heycan ve aksiyon dolu sahnelerle izleyenlerin beğenisini kazandı.