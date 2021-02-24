24 Şubat 2021 Çarşamba 09:17 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 09:17

Salı günü ekranlarda Masumlar Apartmanı, Hekimoğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Baraj dizileri kıyasıya yarıştı. Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Salı gününe ait zirvenin Total izleyici grubunda yer alan dizi ve programlar, genel izleyici tarafından en en çok izlenen yapımları gösteriyor. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizilerde; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki 23 Şubat 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Salı reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte detaylar...

Salı akşamı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv yayın akışında birbirinden güzel yapımlar ekrana geldi. Masumlar Apartmanı, Baraj, Hekimoğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Survivor 2021 kıyasıya yarıştı. Reyting ölçümleriyle Show Tv, Kanal D, Atv, TRT1, Star Tv gibi kanallarda dün akşam ekranlara gelen dizi, film ve programlar arasında en yüksek izleyici oranına sahip olan belirleniyor. Peki Salı reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte dün akşam en çok izlenen kanal ve yapım.

23 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Şubat 2021 Salı günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen haftanın Salı reyting sonuçları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ikinciliği Masumlar Apartmanı, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 BARAJ FOX

7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 ATV ANA HABER ATV

10 SURVIVOR TV8

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 HEKIMOGLU KANAL D

6 ESRA EROL'DA ATV

7 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

8 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

9 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

10 BARAJ FOX